Почему постоянно портятся волосы: ошибки, которые вы можете даже не замечать

Знакомая ситуация: вы покупаете лучшие средства для волос, применяете уход строго по инструкции, но все равно замечаете новые секущиеся кончики, тусклый цвет и сухость? Это четкие признаки того, что вы делаете что-то не так.

Видео дня

Чтобы выяснить, какие именно ошибки могут вызвать ухудшение качества шевелюры, издание Woman and Home обратилось к профессиональным парикмахерам. Выяснилось, что простые ежедневные действия могут настолько негативно влиять на состояние прядей, что буквально нивелировать все усилия и все преимущества качественной косметики. И вот самые распространенные ошибки.

Нечестность с мастером

Честность во время визита в салон – это не вопрос этики, а вопрос безопасности. Сокрытие информации о предыдущих окрашиваниях или процедурах может привести к крайне нежелательным химическим реакциям. Стилисты отмечают, что вопросы о прошлом опыте нужны именно для того, чтобы подобрать безопасный состав, который принесет вам только пользу. В худшем случае волосы могут буквально "расплавиться" или стать похожими на жевательную резинку под действием несовместимых реагентов.

Переизбыток протеина

Средства с кератином прекрасно восстанавливают структуру, однако их чрезмерное использование имеет обратный эффект. Если злоупотреблять протеиновыми масками, волосы становятся слишком жесткими, хрупкими и начинают ломаться. Рекомендуется чередовать интенсивное восстановление с обычным увлажнением, используя лечебные маски не чаще одного-двух раз в неделю.

Сон с мокрыми волосами

Нехватка времени на сушку перед сном может стоить волосам здоровья. Влажные пряди очень уязвимы, а постоянное трение о подушку во время сна вызывает их повреждение и ломкость. Чтобы минимизировать трение, следует обязательно высушивать волосы перед сном или использовать шелковые наволочки и специальные шапочки.

Расчесывание влажных прядей

Влажные волосы склонны к растяжению и легко рвутся. Если вам все же нужно расчесать голову сразу после мытья, вместо обычной щетки с густой щетиной лучше использовать расческу с широкими зубцами или специальный детанглер. Начинать расчесывание стоит с кончиков, постепенно продвигаясь вверх. В идеале перед тем стоит нанести несмываемый кондиционер.

Слишком высокая температура приборов

Правильный температурный режим – критический фактор. Доказано, что во время сушки влажных волос температура не должна превышать 150°C, а для стайлинга сухой пряди (выравнивание или накручивание) – 190°C. Превышение этих лимитов приводит к необратимому разрушению внутренней структуры волоса.

Влияние жесткой воды и хлора

Загрязнения, хлор и минеральные соединения в жесткой воде лишают волосы влаги и делают его поверхность шероховатой. Для защиты от этого стоит установить фильтр для душа или ополаскивать волосы чистой мягкой водой после мытья. После бассейна обязательным является тщательное промывание и использование очищающих шампуней для глубокого детокса.

Слишком тугие прически

Высокие хвосты и туго зачесанные волосы создают постоянное натяжение, что может привести к тракционной алопеции (выпадение) вокруг линии роста волос. Такую стилизацию стоит ограничивать одним-двумя разами в неделю, меняя высоту хвоста. Для фиксации лучше выбирать шелковые резинки или мягкие зажимы, которые не пережимают пряди.

Механическое повреждение сумкой

Довольно неочевидная, но распространенная проблема – зажимание волос ремнем сумки на плече. Вы даже не представляете, сколько выдергиваете и разрываете волос, просто надевая и снимая сумку. Если вам нужно накинуть ее на плечо, лучше соберите шевелюру в узел или зафиксируйте ее заколкой. В крайнем случае – перекиньте всю массу волос на противоположную сторону.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о японском методе мытья волос, который делает их сильными и крепкими.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.