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Символ уверенности в себе: что такое прическа "шикси" и кому она подойдет. Фото

Яна Сончковская
Lady Oboz
2 минуты
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Стрижка 'шикси' придает уверенности

Найти свою прическу, которая к лицу, скроет недостатки и подчеркнет преимущества – нелегко. Прежде чем получить "идеальную" укладку, девушки обычно совершают много ошибок. Парикмахеры разработали альтернативный вариант – стрижку "шикси", которая подходит каждой.

Видео дня

Эта короткая стрижка не нуждается в ежедневной тщательной укладке и всегда будет выглядеть изысканно, вне зависимости от типа волос. OBOZREVATEL рассказывает о "шикси" и кому она подойдет.

Стрижка "шикси" омолаживает

Одним из больших преимуществ прически "шикси" является ее универсальность. Она может быть адаптирована к различным формам лица и типам волос, независимо от того, они прямые, волнистые или вьющиеся.

"Шикси" добавляет уверенности

Главной изюминкой этой укладки является "многослойность". Кудрявым девушкам стилисты стригут лишние пряди, которые тяготят прическу, а обладательницам тонких волос наоборот оставляют, чтобы придать объема.

"Шикси" подходит всем девушкам

Женственность и элегантность являются ключевыми элементами прически "шикси". Ее можно носить в разных стилях. Нежные волны для более романтического и женственного эффекта можно создать при помощи бигуди.

Девушки экспериментируют с укладкой

Многие стилисты считают "шикси" новым трендом 2023 года. Эта стрижка станет отличным переходом для тех, кто хочет отрастить длинные волосы после пикси или боб-каре.

Ранее OBOZREVATEL писал об ошибках со стрижкой, которые сильно старят. Женщинам после 50 следует тщательно подбирать мастера, который должен учесть все критерии внешности.

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