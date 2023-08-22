Символ уверенности в себе: что такое прическа "шикси" и кому она подойдет. Фото

Найти свою прическу, которая к лицу, скроет недостатки и подчеркнет преимущества – нелегко. Прежде чем получить "идеальную" укладку, девушки обычно совершают много ошибок. Парикмахеры разработали альтернативный вариант – стрижку "шикси", которая подходит каждой.

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Эта короткая стрижка не нуждается в ежедневной тщательной укладке и всегда будет выглядеть изысканно, вне зависимости от типа волос. OBOZREVATEL рассказывает о "шикси" и кому она подойдет.

Одним из больших преимуществ прически "шикси" является ее универсальность. Она может быть адаптирована к различным формам лица и типам волос, независимо от того, они прямые, волнистые или вьющиеся.

Главной изюминкой этой укладки является "многослойность". Кудрявым девушкам стилисты стригут лишние пряди, которые тяготят прическу, а обладательницам тонких волос наоборот оставляют, чтобы придать объема.

Женственность и элегантность являются ключевыми элементами прически "шикси". Ее можно носить в разных стилях. Нежные волны для более романтического и женственного эффекта можно создать при помощи бигуди.

Многие стилисты считают "шикси" новым трендом 2023 года. Эта стрижка станет отличным переходом для тех, кто хочет отрастить длинные волосы после пикси или боб-каре.

Ранее OBOZREVATEL писал об ошибках со стрижкой, которые сильно старят. Женщинам после 50 следует тщательно подбирать мастера, который должен учесть все критерии внешности.

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