Не делайте так! Пять ошибок со стрижкой, которые сильно старят. Фото

Прическа, которая соответствует форме лица, цвет волос, подчеркивающий тон кожи, и актуальная стрижка – все это помогает выглядеть моложе. Женщинам после 50-ти следует тщательно подбирать мастера, который должен учесть эти критерии.

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Эксперт по волосам и косметолог Ганим Абдулла привела пять примеров стилей причесок, которые могут добавить лет. Стилистка также рассказала, чем их можно заменить.

Круглые стрижки, которые когда-то были на пике популярности в 1980-х годах, на время вернулись в моду, впрочем женщинам в возрасте они совсем не подходят. Челка, переходящая в круглый объем волос, открывает лицо и шею, делая морщинки заметными.

Вместо "круглого каре" Абдулла предлагает использовать бахрому, вырезанную короткими угловыми прядями. Эксперт советует перед походом в парикмахерскую воспользоваться приложениями для моделирования причесок. Они помогают подобрать модную стрижку без ущерба для волос. Для этого нужно только загрузить ваше фото и искусственный интеллект выберет укладку самостоятельно.

Челки обычно универсальны и работают с любым цветом и текстурой волос. Тенденции варьируются каждый сезон от "шторки" до микро-бахромы. Чтобы создать омолаживающий эффект с помощью прически, стоит избегать мини-челки, которую еще называют детской.

Короткий срез подчеркивает лоб, там обычно имеются морщины, которые нужно скрыть. Эксперты предлагают опустить асимметричную челку на брови, чтобы подчеркнуть глаза и выигрышные стороны лица.

Ровная стрижка одной длины не имеет эффекта воздушности. Многослойное боб-каре обрамляет лицо и скрывает тонкие и редкие волосы. Эксперт отмечает, что женщины, которые хотят выглядеть моложе, должны избегать прямых стрижек любой длины. Следует обратить внимание на стрижку пикси, которая на пике популярности в 2023 году.

Ровная челка, покрывающая брови – антитренд уже много лет. Линейный срез делит лицо на две части, визуально делая его более широким. Эта стрижка обращает на себя внимание к средней трети лица, где могут быть признаки старения. Мастера советуют избавиться от занавеса на лбу, а предпочесть легкую и воздушную стрижку.

Длинные волосы выглядят роскошно тогда, когда они здоровы и сияют. Женщины после 50 не всегда могут похвастаться густой и длинной шевелюрой. Старение можно заметить не только на коже, но и на волосах, они становятся ломкими, тонкими и обезвоженными. Это предотвратить может короткая асимметричная стрижка.

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