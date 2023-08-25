Сдержанная элегантность: 5 стильных цветовых сочетаний на осень 2023

Осенью 2023 вы точно не прогадаете, если будете использовать проверенные цветовые комбинации: черный и белый, желтый и серый или, например, карамельный и бежевый. Но как насчет модных экспериментов?

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Попробуйте "дорогое" сочетание в стиле эстетики Old Money: шоколадного и темно-зеленого, карамельного и грязно-голубого, или, скажем, светло-фисташкового и песочного. Они сделают даже базовые образы небанальными и акцентными. Какие еще цветовые ансамбли стоит попробовать в прохладную пору? Узнайте в материале OBOZREVATEL.

1. Бордовый и графитовый или серый

Графитовый прекрасно гармонирует с винным, бордовым и кроваво-красным. Поскольку ахроматический серый "успокаивает" лук, насыщенные вишневые оттенки делают его более ярким и смелым. Можете скомбинировать в этих красках брюки, платье или юбку с рубашкой, курткой или джемпером.

2. Шоколадный и светло-серый

Серый выглядит неинтересно и слишком просто, так что его нужно усилить другим цветом. Как насчет благородного шоколадного? Вы можете надеть джемпер, костюм или платье в "вкусной" гамме, а платиновым пальто или плащом сбалансировать аутфит.

3. Карамельный и белый

Белый делает образ нежным и легким, а карамельный – сдержанным и строгим. Вместе они идеально дополняют друг друга. Если вам кажется, что белый слишком непрактичный, замените его на более спокойный кремовый.

4. Зеленый и бежевый

Хотите создать смелый образ? Скомбинируйте зеленый с классическим бежевым. Причем речь идет о разных оттенках первого: изумрудный, хромовый зеленый, патиново- или перламутно-зеленый, зеленый мох и т.д. Ориентируйтесь на собственные предпочтения.

5. Фиолетовый и кремовый

Это вариант для тех, кому зеленый кажется слишком ярким. Обратите внимание на нежно-лавандовый, красно-сиреневый, сине-сиреневый, перламутно-ежевичный или сливовый. Кремовый поможет сделать дополнительный акцент на фиолетовом оттенке.

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