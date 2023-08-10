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5 универсальных мужских вещей, которые девушки могут занять для стильных образов

Дария Скуб
Lady Oboz
2 минуты
243
5 универсальных мужских вещей, которые девушки могут занять для стильных образов

В последние годы в трендах гендерная нейтральность, и все больше женщин решительно выбирают мужскую одежду для своего гардероба. Почему бы и нет? Свободный крой, интересный дизайн и широкие возможности комбинирования делают вещи-унисекс очень привлекательными для девушек.

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Так что же можно занять у мужа, отца, брата или парня? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Строгий пиджак

Иногда достаточно непросто найти трендовый пиджак oversize в женских отделах магазинов. А вот в шкафу бойфренда это сделать гораздо легче. Наденьте эту вещь вместе с платьем в бельевом стиле или с классическими брюками и топом – и вы будете выглядеть эффектно.

5 универсальных мужских вещей, которые девушки могут занять для стильных образов

2. Классические брюки

Это вариант для более наглых. Можете занять как целый костюм (конечно, если он подходит по росту и может красиво зафиксироваться на талии ремнем), так и только костюмные брюки. Лучше всего их стилизовать кроп-топами, майкой в рубчик или корсетом. То есть используйте правило силуэтного верха и свободного низа.

5 универсальных мужских вещей, которые девушки могут занять для стильных образов

3. Рубашка

Сейчас до сих пор на полках магазинов есть женские рубашки приталенного кроя. Это при том, что они уже несколько лет являются антитрендом. Возьмите эту вещь в мужском отделе. Там вас ждет идеальная модель: свободного кроя, без пестрых принтов и декора. Минималистичная и стильная.

5 универсальных мужских вещей, которые девушки могут занять для стильных образов

4. Бермуды

Главный тренд 2023 – удлиненные шорты-бермуды. Если вы заняли эту вещь у мужчины, то рекомендуем подчеркнуть талию ремнем и надеть рубашку, топ или майку с пиджаком свободного кроя. Такие композиции будут беспроигрышными.

5 универсальных мужских вещей, которые девушки могут занять для стильных образов

5. Мужской свитер

Для многослойного образа выберите мужской свитер нейтрального или не слишком яркого цвета. Он должен быть не узким и не чрезмерно мешковатым. Отличное для этого правило – выбирать на размер меньше, чем в женской одежде. Например, если носите L, то из мужской одежды отдавайте предпочтение размеру M.

5 универсальных мужских вещей, которые девушки могут занять для стильных образов

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