5 универсальных мужских вещей, которые девушки могут занять для стильных образов
В последние годы в трендах гендерная нейтральность, и все больше женщин решительно выбирают мужскую одежду для своего гардероба. Почему бы и нет? Свободный крой, интересный дизайн и широкие возможности комбинирования делают вещи-унисекс очень привлекательными для девушек.
Так что же можно занять у мужа, отца, брата или парня? Читайте в материале OBOZREVATEL.
1. Строгий пиджак
Иногда достаточно непросто найти трендовый пиджак oversize в женских отделах магазинов. А вот в шкафу бойфренда это сделать гораздо легче. Наденьте эту вещь вместе с платьем в бельевом стиле или с классическими брюками и топом – и вы будете выглядеть эффектно.
2. Классические брюки
Это вариант для более наглых. Можете занять как целый костюм (конечно, если он подходит по росту и может красиво зафиксироваться на талии ремнем), так и только костюмные брюки. Лучше всего их стилизовать кроп-топами, майкой в рубчик или корсетом. То есть используйте правило силуэтного верха и свободного низа.
3. Рубашка
Сейчас до сих пор на полках магазинов есть женские рубашки приталенного кроя. Это при том, что они уже несколько лет являются антитрендом. Возьмите эту вещь в мужском отделе. Там вас ждет идеальная модель: свободного кроя, без пестрых принтов и декора. Минималистичная и стильная.
4. Бермуды
Главный тренд 2023 – удлиненные шорты-бермуды. Если вы заняли эту вещь у мужчины, то рекомендуем подчеркнуть талию ремнем и надеть рубашку, топ или майку с пиджаком свободного кроя. Такие композиции будут беспроигрышными.
5. Мужской свитер
Для многослойного образа выберите мужской свитер нейтрального или не слишком яркого цвета. Он должен быть не узким и не чрезмерно мешковатым. Отличное для этого правило – выбирать на размер меньше, чем в женской одежде. Например, если носите L, то из мужской одежды отдавайте предпочтение размеру M.
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