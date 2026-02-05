УкраїнськаУКР
Сделают вас моложе: 5 удачных стрижек для седых волос

Юлия Потерянко
Lady Oboz
2 минуты
2,4 т.
Седина может невероятно украшать. Все, что для этого нужно – это правильно подобрать стрижку, которая подчеркнет красоту серебряных нитей в волосах. Структура и форма прически должны создавать образ густой, здоровой и сияющей шевелюры.

И действительно, определенные техники добавляют движения, объема и глубины, усиливая способность седых прядей отражать свет и маскируя участки, где волосы выглядят тонкими или ослабленными. Какие именно стрижки помогут вам в этом, разбиралось издание She Finds. Каждый из этих вариантов придаст волосам пышности и блеска, а вам – уверенности в себе.

Ровное удлиненное каре с челкой-шторкой

Сделают вас моложе: 5 удачных стрижек для седых волос

Четкий срез удлиненного каре создает плотную и прочную линию низа, благодаря которой даже тонкие кончики выглядят гуще. В то же время челка-штора добавляет мягкости и движения вокруг лица. Контраст между ровными краями и воздушной челкой придает седым волосам четкую структуру, не позволяя им выглядеть плоскими.

Многослойный боб

Сделают вас моложе: 5 удачных стрижек для седых волос

Такая прическа работает безупречно, ведь деликатные структурированные слои приподнимают волосы и не дают им провисать под собственным весом. Эта форма красиво обрамляет лицо и придает седине живой и сияющий вид. Это отличный выбор для создания иллюзии густоты и естественной подвижности прядей.

Волнистое удлиненное каре

Сделают вас моложе: 5 удачных стрижек для седых волос

Волны добавляют прическе текстуры и ширины, что делает даже редкие волосы визуально объемнее. Мягкие завитки отделяют пряди друг от друга и создают прическе глубину. А это, в свою очередь, придает седым прядям дополнительное измерение и блеск. Длина этой стрижки одновременно достаточно универсальная и при этом достаточно короткая, чтобы надежно держать объем.

Многослойное удлиненное каре

Сделают вас моложе: 5 удачных стрижек для седых волос

Этот вариант делает тонкие седые волосы визуально гуще благодаря наслоению легких прядей по всей длине. Это добавляет пышности, предотвращает эффект "сосулек" на кончиках и подчеркивает естественное движение седины, делая прическу более объемной на вид и более изысканной.

Стрижка "перышками"

Сделают вас моложе: 5 удачных стрижек для седых волос

Такой фасон идеально подходит для тонких седых волос, поскольку мягкие, вывернутые наружу слои создают объем на макушке и полноту по бокам. Эффект "перьев" выгодно подсвечивает различные оттенки серебристых прядей, благодаря чему вся прическа выглядит яркой и фактурной.

