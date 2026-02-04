Забудьте о них: 4 цвета волос, которые сделают вас старше

Иногда для того, чтобы существенно омолодить и освежить свой образ, не нужно терпеть дорогие и мучительные бьюти-процедуры. Достаточно просто сходить к парикмахеру и правильно покрасить свои волосы.

Но приходилось ли вам выходить из салона с чувством разочарования? Нередко так случается из-за неправильного выбора цвета – некоторые оттенки, вместо отнимать годы, набрасывают сверху лишнего, ведь делают вид уставшим и менее ярким. С возрастом, когда кожа становится тоньше и все нюансы делаются более заметными, к выбору цвета нужно подходить более взвешенно. И издание City Magazine назвало четыре оттенка, которые точно не станут для вас комплиментарными.

Глубокий черный – драматичный, но безжалостный

Если вы не Моника Беллуччи, которая от природы является яркой брюнеткой, переход в радикальный черный после 40 – затея рискованная. Он создает слишком резкий контраст, который подсвечивает каждую тень на лице. Результат? Ваши морщины вдруг приобретают 3D-эффект, о котором вы не просили. Если черный – это все же именно то, чего желает ваша душа, то попробуйте смягчить его эффект добавлением теплых тонов. Такой вариант окрашивания будет чуть менее рискованным.

Пепельный блонд – седина под маскировкой

Холодные сероватые подтоны могли выглядеть шикарно, когда вам было двадцать. После сорока такое окрашивание может сделать лицо тусклым и уставшим. Естественным такой цвет является для скандинавского типа внешности – светлого и холодного. Если это не про вас, вы рискуете получить вид человека, который только что тяжело переболел гриппом.

Платиновый блонд – подсветка пор

Платина – чрезвычайно модный и стильный оттенок. Но на зрелой коже она действует как агрессивный студийный свет. Все нюансы кожи с таким окрашиванием выходят на первый план. А еще без естественного блеска такие волосы выглядят пересушенными, что визуально добавляет минимум пять лет.

Ярко-красный – природа не зря не создала такого цвета

Интенсивный искусственный красный не только быстро вымывается и нуждается в частом обновлении. Он также подчеркивает покраснения и пигментные пятна на лице. Если хотите привлечь к себе внимание, лучше сделайте это с помощью классной сумки, а не цвета, который кричит о кризисе среднего возраста.

