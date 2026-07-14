Самый элегантный маникюр лета: какой нюд сейчас в тренде

Молочный нюд стал одним из самых элегантных вариантов маникюра этого лета. Он подходит к любому образу. Такое покрытие выбирают те, кто любит минимализм, но не хочет полностью отказываться от лака.

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Полупрозрачный молочный оттенок придает ногтям ухоженный вид и в то же время не привлекает лишнего внимания. Именно поэтому Milky Nude Nails остаются универсальным трендом сезона.

Что такое Milky Nude Nails

Milky Nude Nails – это маникюр в полупрозрачном молочно-нюдовом оттенке. Он выглядит максимально просто и естественно, но при этом делает руки ухоженными.

Однако именно в простоте такого покрытия и заключается главная сложность. Чем лаконичнее маникюр, тем аккуратнее нужно наносить лак, ведь даже небольшие неровности могут быть заметны.

Чтобы получить хороший результат, не обязательно обращаться к мастеру. При правильной подготовке и небольшой практике молочный нюдовый маникюр можно сделать дома.

Как сделать молочный нюдовый маникюр

Сначала необходимо подготовить ногти. Осторожно отодвиньте кутикулу, а затем придайте ногтям желаемую форму с помощью пилочки. Молочный нюд наиболее естественно смотрится на коротких ногтях слегка овальной формы. В то же время такое покрытие хорошо подходит и для более длинных миндалевидных ногтей. После подготовки нанесите прозрачную базу. Она поможет выровнять поверхность ногтевой пластины, защитит её от изменения цвета и сделает маникюр более стойким. Когда базовое покрытие высохнет, можно наносить молочный нюдовый лак. Оттенок может быть прохладным розовым или теплым бежевым. Лак следует наносить тонким слоем, чтобы ногтевая пластина немного просвечивалась. Для более плотного и выразительного молочного эффекта после высыхания первого слоя можно нанести второй. В завершение покройте ногти прозрачным топом. Он придаст блеск и поможет защитить лак от преждевременного отслаивания.

В результате получится естественный маникюр в стиле "ваши ногти, только лучше", который выглядит сдержанно, свежо и элегантно.

OBOZ.UA писал о трендовом гламурном маникюре с блестками.

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