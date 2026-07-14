Самый элегантный маникюр лета: какой нюд сейчас в тренде
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Молочный нюд стал одним из самых элегантных вариантов маникюра этого лета. Он подходит к любому образу. Такое покрытие выбирают те, кто любит минимализм, но не хочет полностью отказываться от лака.
Полупрозрачный молочный оттенок придает ногтям ухоженный вид и в то же время не привлекает лишнего внимания. Именно поэтому Milky Nude Nails остаются универсальным трендом сезона.
Что такое Milky Nude Nails
Milky Nude Nails – это маникюр в полупрозрачном молочно-нюдовом оттенке. Он выглядит максимально просто и естественно, но при этом делает руки ухоженными.
Однако именно в простоте такого покрытия и заключается главная сложность. Чем лаконичнее маникюр, тем аккуратнее нужно наносить лак, ведь даже небольшие неровности могут быть заметны.
Чтобы получить хороший результат, не обязательно обращаться к мастеру. При правильной подготовке и небольшой практике молочный нюдовый маникюр можно сделать дома.
Как сделать молочный нюдовый маникюр
- Сначала необходимо подготовить ногти. Осторожно отодвиньте кутикулу, а затем придайте ногтям желаемую форму с помощью пилочки.
- Молочный нюд наиболее естественно смотрится на коротких ногтях слегка овальной формы. В то же время такое покрытие хорошо подходит и для более длинных миндалевидных ногтей.
- После подготовки нанесите прозрачную базу. Она поможет выровнять поверхность ногтевой пластины, защитит её от изменения цвета и сделает маникюр более стойким.
- Когда базовое покрытие высохнет, можно наносить молочный нюдовый лак. Оттенок может быть прохладным розовым или теплым бежевым.
- Лак следует наносить тонким слоем, чтобы ногтевая пластина немного просвечивалась. Для более плотного и выразительного молочного эффекта после высыхания первого слоя можно нанести второй.
- В завершение покройте ногти прозрачным топом. Он придаст блеск и поможет защитить лак от преждевременного отслаивания.
В результате получится естественный маникюр в стиле "ваши ногти, только лучше", который выглядит сдержанно, свежо и элегантно.
OBOZ.UA писал о трендовом гламурном маникюре с блестками.
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