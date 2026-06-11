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С каким маникюром руки кажутся более загорелыми: топ 3 цветов

Юлия Потерянко
Lady Oboz
2 минуты
1,1 т.
С каким маникюром руки кажутся более загорелыми: топ 3 цветов
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Хотя лето ассоциируется у нас с загаром, современная медицина утверждает – подвергать свою кожу воздействию солнечных лучей вплоть до потемнения вредно. Поэтому мы изобретаем новые методы получить летом бронзовый оттенок кожи. И маникюр правильно подобранного цвета – один из довольно эффективных лайфхаков.

Это не обязательно должен быть светлый оттенок, который будет контрастировать с тоном кожи. О трех цветах, которые помогут вам усилить эффект загара, рассказало издание Myself. Оно также дало несколько советов по дополнению такого маникюра в полном образе.

Коралловый

С каким маникюром руки кажутся более загорелыми: топ 3 цветов

Смесь красного и оранжевого чрезвычайно эффектно смотрится на загорелой коже и мгновенно создает летнее настроение. Лучше всего сочетать такой маникюр с коралловыми вещами в гардеробе – например, с платьем макси или сумочкой в тон. Сочный оттенок, поддержанный одеждой или аксессуарами, заиграет на ногтях еще выразительнее.

Белый

С каким маникюром руки кажутся более загорелыми: топ 3 цветов

Белый лак уже давно стал настоящим воплощением летнего сезона. Если зимой белый цвет делает кожу визуально еще бледнее, то летом он создает красивый контраст с загорелой кожей. Добавьте к этому несколько серебряных аксессуаров и получите максимальный эффект.

Голубой

С каким маникюром руки кажутся более загорелыми: топ 3 цветов

Какой цвет подходит лету больше, чем голубой? Если вы хотите, глядя на свои ногти, вспоминать о бескрайнем море или недавней вечеринке у бассейна, то голубые и синие оттенки – это именно то, что нужно. Однако темные тона лучше приберечь для зимы, а летом отдать предпочтение светлым и ярким вариантам. Акварельные или яркие тона морской воды – вот то, что вам нужно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что такое трендовые "медовые ногти", которые будут очень актуальными в этом сезоне.

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