С каким маникюром руки кажутся более загорелыми: топ 3 цветов

Хотя лето ассоциируется у нас с загаром, современная медицина утверждает – подвергать свою кожу воздействию солнечных лучей вплоть до потемнения вредно. Поэтому мы изобретаем новые методы получить летом бронзовый оттенок кожи. И маникюр правильно подобранного цвета – один из довольно эффективных лайфхаков.

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Это не обязательно должен быть светлый оттенок, который будет контрастировать с тоном кожи. О трех цветах, которые помогут вам усилить эффект загара, рассказало издание Myself. Оно также дало несколько советов по дополнению такого маникюра в полном образе.

Коралловый

Смесь красного и оранжевого чрезвычайно эффектно смотрится на загорелой коже и мгновенно создает летнее настроение. Лучше всего сочетать такой маникюр с коралловыми вещами в гардеробе – например, с платьем макси или сумочкой в тон. Сочный оттенок, поддержанный одеждой или аксессуарами, заиграет на ногтях еще выразительнее.

Белый

Белый лак уже давно стал настоящим воплощением летнего сезона. Если зимой белый цвет делает кожу визуально еще бледнее, то летом он создает красивый контраст с загорелой кожей. Добавьте к этому несколько серебряных аксессуаров и получите максимальный эффект.

Голубой

Какой цвет подходит лету больше, чем голубой? Если вы хотите, глядя на свои ногти, вспоминать о бескрайнем море или недавней вечеринке у бассейна, то голубые и синие оттенки – это именно то, что нужно. Однако темные тона лучше приберечь для зимы, а летом отдать предпочтение светлым и ярким вариантам. Акварельные или яркие тона морской воды – вот то, что вам нужно.

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