ЕС должен назначить единого представителя: Мелони объяснила позицию относительно переговоров с Россией по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости назначения единого европейского представителя для возможных переговоров с Россией по завершению войны в Украине. Она подчеркнула, что нынешняя ситуация на фронте и политическая позиция ЕС требуют более скоординированного подхода.

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В то же время Мелони подтвердила неизменность поддержки Украины со стороны Италии. Об этом сообщает La Stampa.

По словам Мелони, Европейский Союз должен определить единого представителя для участия в потенциальных переговорах с Россией, чтобы обеспечить согласованную позицию всех стран-членов.

Она подчеркнула, что такая модель позволила бы ЕС действовать более эффективно в дипломатическом процессе, если он будет запущен.

Премьер подчеркнула, что несмотря на длительные боевые действия, Россия не достигла заявленных целей, а украинское сопротивление при поддержке союзников играет ключевую роль в сдерживании агрессии.

"Позиция Италии остается неизменной: поддержка Киева и давление на Москву", – заявила Мелони, подчеркнув, что именно сочетание военной помощи Украине и санкционного давления на РФ остается эффективной стратегией.

Она отметила, что провал российских наступательных операций привел к изменению ситуации на фронте, который фактически стабилизировался, несмотря на регулярные массированные атаки на украинские города и гражданскую инфраструктуру.

Отдельно Мелони обратила внимание на необходимость дальнейшего усиления санкционного давления на Россию. По ее словам, Италия поддерживает подготовку нового, 20-го пакета санкций ЕС.

"Пока Россия отказывается согласиться на прекращение огня и реальные переговоры, необходимо поддерживать высокое политическое и экономическое давление", – отметила она.

Мелони также подчеркнула, что Европа и западные союзники продолжают поддерживать Украину в вопросах обороны, энергетической устойчивости, безопасности критической инфраструктуры и восстановления государства.

Ее выступление состоялось накануне заседания Европейского совета, где вопрос дальнейшей поддержки Украины и усиления санкций против России остаются среди ключевых тем повестки дня.

Ранее Европейские лидеры призвали президента России Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение боевых действий в Украине. Это решение позволит начать переговоры по составлению мирного договора.

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ назвали циничное условие завершения войны с Украиной до "конца дня", пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что это может произойти в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский прикажет ВСУ уйти из регионов, которые Россия пытается оккупировать.

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