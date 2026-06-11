Готовил серию подрывов: СБУ задержала агента ФСБ, который изготовил 12 кг взрывчатки для терактов в Харькове

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента российской ФСБ, который готовил серию терактов в Харькове. Для этого злоумышленник изготовил 12 кг взрывчатки.

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Правоохранители взяли мужчину под стражу, теперь ему грозит до 12 лет заключения вместе с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 11 июня

"Контрразведка Службы безопасности предотвратила новую серию терактов в Харькове. По результатам действий на опережение в областном центре задержан агент ФСБ, который готовил серию подрывов в прифронтовом городе", – говорится в сообщении.

Детали дела

Как известно, задание ФСБ выполнял завербованный врагом безработный житель Кировоградщины. Во внимание российской спецслужбы он попал, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.

После вербовки россияне отправили агента в Харьков. Там он арендовал жилье и приобрел компоненты для изготовления самодельных бомб.

Основой должны были стать 12 кг взрывчатого вещества, которое он должен был изготовить собственноручно и оснастить мобильными телефонами для дистанционной активации. Готовые взрывчатки злоумышленник планировал заложить в центральной части города и доложить куратору.

Также россияне надеялись взорвать закладки в час пик, во время наибольшего сосредоточения гражданского населения на улицах Харькова.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали агента в арендованной квартире "на горячем". В этот момент он находился на видеосвязи с российским спецслужбистом, который инструктировал его по изготовлению СВП.

"Во время обысков у задержанного изъято более 12 кг взрывчатых веществ, другие составляющие к СВП и мобильные телефоны, которые он менял для конспирации контактов с ФСБ", – отмечается в сообщении.

Следователи Службы безопасности Украины объявили подозрение агенту по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – подготовка к совершению террористического акта, совершенная по предварительному сговору группой лиц.

"Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, контрразведка СБУ разоблачила и задержала российского агента, который сотрудничал с российской военной разведкой и шпионил за оборонными заводами на Закарпатье. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Одессе задержали очередного агента российской военной разведки, который помогал врагу устраивать ракетные обстрелы областного центра. Предателем оказался клирик УПЦ МП, который скорректировал двойной удар по Одессе в марте 2024 года.

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