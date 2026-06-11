Как сообщил МИД, за рубежом из-за войны сейчас находятся около 8 миллионов украинцев.

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Государство уже сталкивается с дефицитом рабочей силы во многих отраслях; в то же время именно люди станут главным ресурсом для будущего восстановления разрушенных городов, развития бизнеса и наполнения государственного бюджета.

Эксперты отмечают, что после завершения активной фазы войны процесс возвращения не будет мгновенным: для многих семей решающими факторами станут стабильность, наличие жилья, возможность трудоустройства и доступ к образованию для детей.

Одной из неожиданных проблем стало то, что украинские беженцы оказались востребованными на европейских рынках труда. За несколько лет пребывания за рубежом многие граждане успели удачно интегрироваться в совершенно новую среду, выучить язык, найти работу и стать важной частью местных экономик.

В МИД прямо признают, что отнюдь не все страны заинтересованы в массовом возвращении украинцев. Многие государства получили квалифицированных работников, которые помогают компенсировать дефицит кадров в различных сферах – от медицины и образования до строительства и промышленности.

Именно поэтому Украина фактически будет вынуждена конкурировать за своих граждан, предлагая им привлекательные условия для возвращения и дальнейшей жизни дома, и одним из направлений этой работы является создание финансовых механизмов поддержки тех, кто решит вернуться.

К примеру, в МИД рассказывают, что Швейцария, которой украинцы, даже способные работать, не очень нужны, уже реализует для них специальную программу, предусматривающую финансовую помощь на возвращение, компенсацию расходов на дорогу и поддержку с арендой жилья после приезда.

Так что Украина ведёт переговоры как с европейскими институтами, так и с правительствами отдельных стран о возможности введения подобных механизмов.

Комплексная система адаптации для тех, кто вернётся, может включать, в том числе, помощь с трудоустройством, переквалификацией, открытием бизнеса и обеспечением жильем.

При этом статистика также показывает постепенное увеличение количества иностранцев, которые получают разрешения на работу в Украине. Если в 2024 году таких разрешений было выдано около 6 тысяч, то в 2025 году уже более 9 тысяч.

Впрочем, в 2021 году этот показатель достигал 22 тысяч, но даже такая цифра - ничто по сравнению с 8 миллионами.

Однако в случае неудачи с возвращением своих - всё может быстро измениться.

Ссылаясь на Минсоцполитики, пишут, что в 2050-м году в Украине своих останется лишь 25 млн, включая в основном нетрудоспособных -

вследствие, кстати, не только гибели во время войны и невозвращения после войны, но и дополнительного выезда ещё позже, а также прочих современных демографических факторов: возраста/рождаемости/смертности.

Активно уже называют и наиболее реальные страны, которые могут стать источниками необходимой нам в таком случае трудовой миграции -

азиатские Бангладеш (даже чаще почти полуторамиллиардной Индии), Индию, Пакистан, а также африканские Кению и Эфиопию,

реже - азиатские Непал, Мьянму, Таиланд, Лаос, Камбоджу, а также латиноамериканские Колумбию и Гватемалу.

Ну а с учётом совсем иных традиционных демографических особенностей соответствующих наций-"доноров" (конечно, в трудовом, а не финансовом смысле) уважаемых приглашённых гостей со временем станет у нас больше, чем представителей современных национальностей Украины.

Ещё до полномасштабной войны плотность населения в нашей стране составляла около 70 человек на квадратный километр, а, например, в той же Бангладеш этот показатель составляет сейчас где-то 1150, то есть в 16 с лишним раз больше, что, безусловно, само по себе ещё ничего не означает, однако же говорит об определённой разнице в способности заполнять собой пространство.

"Генералы" налоговых карьеров, ау! Задумайтесь. Или учите бенгальский…