Несмотря на огромную популярность чемпионатов мира по футболу, ФИФА не раз сталкивалась с серьезными организационными трудностями. На разных этапах истории проведение мировых первенств оказывалось под угрозой из-за финансовых проблем, политических разногласий и даже природных катастроф.

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I чемпионат мира 1930 года в Уругвае

Первый чемпионат мира, состоявшийся в 1930 году в Уругвае, поставил перед ФИФА серьезный вопрос: удаленность страны-хозяйки турнира и высокая стоимость поездки для европейских команд.

Ряд европейских сборных, считавшихся в то время сильнейшими в мире, отказался от участия в первом мундиале. Другие находились на грани отказа. Чтобы привлечь больше участников, уругвайцы обязались компенсировать расходы на проезд и содержание команд во время турнира. Однако это мало повлияло на решение многих европейских стран.

Чемпионат оказался под угрозой срыва. Лишь вмешательство президента ФИФА Жюля Риме, убедившего некоторых представителей Старого Света отправиться в Уругвай, способствовало тому, что первый чемпионат мира все же состоялся.

В Уругвай из Европы прибыли сборные Франции, Югославии, Румынии и Бельгии. Также в турнире участвовали команды Аргентины, Парагвая, Перу, Бразилии, Боливии, Чили, США и Мексики.

В столице Уругвая в кратчайшие сроки был построен стадион "Сентенарио". На финальном матче между сборными Уругвая и Аргентины собралось около 90 тысяч зрителей. К большой радости уругвайских болельщиков, сборная их страны победила со счетом 4:2 и стала первым чемпионом мира по футболу.

IV Чемпионат мира 1950 года в Бразилии

Четвертый чемпионат мира, проходивший в 1950 году в Бразилии, также сопровождался спорами.

По настоянию Жюля Риме представителям американского континента было гарантировано семь мест в финальном турнире. Европейские сборные, уровень игры которых на тот момент считался значительно выше, получили всего шесть мест, что вызвало недовольство в футбольных кругах Европы.

По этому поводу пресса писала, что турнир на Кубок мира может превратиться в пародию на настоящий чемпионат и не даст объективного представления о силе мирового футбола. В результате многие страны отказались от участия в турнире. Среди европейских команд это были Чехословакия, Венгрия, Шотландия, Голландия и Дания. Из латиноамериканских сборных не приехали Аргентина, Перу и Эквадор.

В решающем матче чемпионата мира сборная Бразилии уступила команде Уругвая со счетом 1:2 на стадионе в Рио-де-Жанейро.

VII Чемпионат мира 1962 года в Чили

Седьмой чемпионат мира, проходивший в 1962 году в Чили, также оказался под угрозой.

В мае 1960 года страну потрясло мощнейшее землетрясение. Хотя оно и не сорвало проведение чемпионата, последствия стихийного бедствия серьезно повлияли на организацию турнира. Количество городов, в которых должны были проходить матчи финальной стадии, было сокращено с восьми до четырех. Это привело к неравномерному календарю соревнований. Одни команды имели между матчами трехдневный отдых, тогда как другим приходилось играть практически через день.

17 июня 1962 года в финальном матче в Сантьяго сборная Бразилии победила команду Чехословакии со счетом 3:1 и во второй раз подряд стала чемпионом мира.

XII Чемпионат мира 1986 года в Мексике

Двенадцатый чемпионат мира также сопровождался серьезными трудностями.

Первоначально право проведения турнира было предоставлено Колумбии. Однако из-за финансовых проблем страна отказалась от организации чемпионата, поставив ФИФА в сложное положение. Необходимо было срочно найти нового организатора. Согласно очередности проведения турниров, чемпионат должен был пройти на американском континенте.

Свои кандидатуры выдвинули Бразилия, Мексика, США и Канада. В итоге Исполком ФИФА предоставил право проведения чемпионата Мексике. Решающую роль сыграл тот факт, что мексиканцы успешно провели Олимпийские игры 1968 года и чемпионат мира 1970 года. Жеребьевка финального турнира состоялась в Мехико 15 декабря 1985 года.

Однако почти целый год футбольный мир жил одним вопросом: состоится ли чемпионат мира? Причиной опасений стало сильное землетрясение, произошедшее в Мексике. Руководство ФИФА посетило пострадавшие города и заверило футбольную общественность, что турнир пройдет без изменений. Так и произошло. Чемпионат был организован на высоком уровне и вошел в историю мирового футбола.

29 июня 1986 года в финале на стадионе "Ацтека" в Мехико встретились сборные ФРГ и Аргентины. Победив со счетом 3:2, аргентинцы во второй раз стали чемпионами мира. Капитан сборной Аргентины Диего Марадона был признан лучшим игроком турнира. "Золотую бутсу" лучшего бомбардира чемпионата получил англичанин Гари Линекер, забивший шесть мячей.