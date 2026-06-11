Похоже, на болотах наконец-то подошла к концу эпоха простой пропаганды и началась эра чистой, дистиллированной психиатрии. Новости из москвы в последнее время напоминают не геополитику, а закрытую хронику областного сумасшедшего дома, где пациенты прорвались к микрофону.

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Началось все с высокого искусства бывшего режиссера Михалкова. Этот господин, давно перепутавший реальность с собственным крепостным театром, выдал потрясающую байку: оказывается, дед Путина в Первую мировую лично спас австрийского солдата, и тот пообещал молиться за его внука. Глядя на то, что выросло из этого внука, австриец молился как-то оооочень специфически.

Но если Михалков застрял в прошлом веке, то кремлевский спецпредставитель Дмитриев решил штурмовать КОСМОС. В сети X он на полном серьезе заявил, что инопланетные цивилизации (которые якобы недавно обнаружили) вместе с россиянами требуют... отставки британского премьера Кира Стармера. Гуманоиды с Альфа Центавра лично доложили Дмитриеву в прямом эфире, не иначе.

На этом космическом фоне Мария Захарова из меда выглядит почти приземленно, хотя диагноз тот же. Она снова ГРОЗКО пообещала опубликовать адреса заводов в Канаде, которые делают дроны для Украины. кремль, который не может защитить собственные нефтебазы от летающих мопедов, решил напугать Оттаву рассекречиванием публичных канадских адресов. Маски, говорит, сброшены.

Вывод один: кремлевский водопровод явно отравлен. Или, что гораздо логичнее, наши БОЕВЫЕ КОМАРЫ наконец-то долетели до рф и сделали всей тамошней верхушке ювелирную, точечную лоботомию. Хотя, судя по текстам, комарам даже не пришлось напрягаться — они просто укусили пустоту.