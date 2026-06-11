1. Сообщают, что дальность новейшей украинской ракеты "Фламинго" - три тысячи километров (при этом она может нести боевую часть весом до 1150 кг).

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

За такої дальності до її "робочої відстані" потрапляють не тільки Москва, Петербург тощо, але й також, зокрема, Єкатеринбург і Тюмень, адже вона здатна долетіти майже до Новосибірська.

Тож практично п’ять століть потому знову може відбутися славнозвісне "скорення Єрмаком Сибіру", хоча вже й без Єрмака.

Шановні панове китайці, агов! Настав час домовлятися щодо демаркаційної лінії! На кшталт корейської 38-ї паралелі.

Приміром, 75-й меридіан підійде? Ну, хоча б орієнтовно?

2. Оскільки ж потім будуть вибори, КМІС упродовж 7 травня - 3 червня провів чергове опитування 1015 українських респондентів - на відміну від багатьох попередніх не таке шкідливе, як зазвичай.

На виборах має значення не різниця між ЗА й ПРОТИ, а лише кількість ЗА (тобто, приміром, 11-89=-78 виграє у 10-0=+10, бо 11 більше, ніж 10), тому я розташував об’єктів опитування не як КМІС (в залежності від різниці між ДОВІРЯЮ й НЕ ДОВІРЯЮ), а залежно виключно від ДОВІРЯЮ - й навіть не надаю зайву (про недовіру) інформацію, щоб не вводити в оману, а принагідно звів разом дані про всіх об’єктів опитування, які в КМІСа чомусь були розведені по різних групах.

(Й лише якщо довіра однакова, то вище розташований той, в кого краще різниця.)

Отже, рівень довіри в % (без вирахувань недовіри, яка все одно "не грає"):

Залужний Валерій – посол у Великій Британії, колишній Головнокомандувач ЗСУ 73;

Бровді Роберт "Мадяр" - Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ 70;

Буданов Кирило – голова Офісу Президента, колишній голова розвідки 70;

Зеленський Володимир – Президент 61;

Терехов Ігор – мер Харкова 52;

Сирський Олександр – Головнокомандувач ЗСУ 52;

Федоров Михайло – міністр оборони, раніше – міністр цифрової трансформації та ініціатор Дії 50;

Білецький Андрій – Командувач Третього армійського корпусу 49;

Кім Віталій – голова Миколаївської обласної державної адміністрації 47;

Ляшко Олег – командир батальйону безпілотних систем, голова Радикальної партії 47;

Притула Сергій – громадський діяч 46;

Кличко Віталій – мер Києва 38;

Гончаренко Олексій – народний депутат 28;

Свириденко Юлія – нинішня Прем’єр-міністерка 27;

Разумков Дмитро – народний депутат, колишній голова Верховної Ради 26;

Порошенко Петро – колишній Президент 26;

Тимошенко Юлія – колишня Прем’єр-міністерка 11;

Бойко Юрій – колишній співголова партії "ОПЗЖ" 6.

(Якщо комусь цікаво - підсумкові мінуси починаються з Кличка.)