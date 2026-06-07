'Медовые' ногти станут главным трендом лета-2026: как сделать стильный маникюр

Яркие ногти снова возвращаются в моду, и лето 2026 года точно не ограничится только классическими пастельными оттенками. Одним из самых заметных трендов маникюра стали "медовые" ногти – теплый дизайн в золотистых, желтых и янтарных оттенках.

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Такой маникюр может быть нежным и минималистичным или ярким и декоративным: с сиропными "каплями", пчелами, сотами, блеском или хромированным покрытием. Такой дизайн хорошо подходит к летнему загару, отпускным образам, легким платьям, белым рубашкам и золотым украшениям, информирует Glamour.

Каким может быть медовый маникюр

Самый простой вариант – однотонное покрытие в золотисто-желтом или янтарном цвете. Оно может быть полупрозрачным, как тонкий слой меда на ногтях, или более насыщенным и глянцевым.

Для тех, кто любит сдержанный маникюр, достаточно выбрать теплый медовый лак без дополнительного дизайна. Такой вариант будет уместен и на коротких ногтях, и на миндалевидной форме, и на мягком квадрате.

Если хочется более модного эффекта, медовый оттенок можно дополнить хромированным финишем, легким перламутровым сиянием или техникой кошачьего глаза. Благодаря этому цвет становится глубже и интереснее, но не перегружает образ.

Маникюр с "медовыми каплями"

Один из самых узнаваемых вариантов тренда – дизайн с каплями, которые будто стекают по ногтям. Чаще всего его делают в формате необычного френча: кончики ногтей оформляют так, чтобы они напоминали густой мед.

Такой маникюр особенно эффектно смотрится на прозрачной или нюдовой базе. Медовые линии можно сделать глянцевыми, немного объемными или добавить к ним золотистый блеск.

Этот дизайн подойдет тем, кто хочет летний маникюр с настроением, но без слишком пестрых рисунков. Он ассоциируется с солнцем, теплом и отпуском, но остается достаточно элегантным.

Пчелы, соты и золотые акценты

Еще одно популярное направление – маникюр с пчелиными мотивами. Это могут быть маленькие пчелы на одном или двух ногтях, золотые акценты, черные тонкие линии или желтый френч. Такой дизайн более игривый, поэтому лучше всего подходит для летнего настроения.

Если пчелы кажутся слишком милыми или детскими, можно выбрать более сдержанную альтернативу – узор в форме сот. Шестиугольные элементы легко узнаваемы, но имеют более графический и стильный характер.

Особенно красиво соты сочетаются с золотым лаком, мелким шиммером или прозрачной базой. Для такого дизайна понадобится тонкая кисточка и очень аккуратное исполнение, ведь геометрические линии должны быть четкими.

Какие оттенки выбрать

Для медового маникюра подойдут различные вариации желтого, золотого и янтарного. Если хочется более нежного результата, стоит обратить внимание на мягкий масляный желтый или прозрачный медовый тон. Для более яркого дизайна лучше выбрать насыщенный золотистый, карамельный или теплый оранжево-желтый.

Любительницам минимализма подойдет однотонное глянцевое покрытие. Тем, кто хочет более выразительный маникюр, можно добавить золотой френч, капли, хром, перламутр или небольшие рисунки.

Важно, что медовый маникюр легко адаптировать под разную длину ногтей. На коротких ногтях хорошо работают однотонные оттенки, френч и небольшие акценты. На более длинных можно сделать более сложный дизайн с каплями, сотами или несколькими декоративными элементами.

Такой маникюр хорошо сочетается с белым, бежевым, коричневым, зеленым, джинсовым и золотым цветами в одежде. Именно поэтому он легко вписывается и в повседневные образы, и в отпускной гардероб.

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