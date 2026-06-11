После нескольких чувствительных ошибок Украины, король Британии спасает ситуацию. Интервью с Бессмертным

Встреча Большой евротройки и Украины в Лондоне свидетельствует, что Европа постепенно переходит от политики реагирования к формированию собственных правил завершения войны. Фактически речь идет о попытке европейских столиц очертить рамки будущих переговоров и показать Москве, что любой мирный процесс больше не будет рассматриваться исключительно через призму российских требований. Именно поэтому среди ключевых принципов названы прекращение огня, гарантии безопасности для Украины, сохранение санкционного и финансового давления на Россию, а также учет интересов всей европейской безопасности. Фактически Лондон, Париж и Берлин демонстрируют Вашингтону готовность выступать архитекторами будущего мирного урегулирования, а не только наблюдать за процессом через плечо Дональда Трампа.

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Отдельная встреча Владимира Зеленского с королем Чарльзом III стала важным символическим элементом его визита в Лондон. Хотя британский монарх не принимает политических или военных решений, его роль в международной дипломатии значительно шире протокольных функций. С начала полномасштабной войны Чарльз III стал одним из самых последовательных западных монархов в поддержке Украины, неоднократно принимая Зеленского, встречаясь с украинскими военными и поддерживая гуманитарные инициативы. Показательно, что даже во время визита в США он не дистанцировался от украинской тематики, несмотря на сложные политические дискуссии вокруг дальнейшей поддержки Киева в администрации Трампа. Чарльз III выступает не просто символом британской монархии, а влиятельным моральным авторитетом, который помогает удерживать украинский вопрос в центре внимания западного мира и решить наиболее сложные и уязвимые направления.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Встреча Евротройки с Украиной. Объявлено пять условий завершения войны, но, кажется, главный вопрос был все же и другом – визит Абрамовича и письмо, то есть, контакты Украины и РФ?

– Что такое письмо? Это попытка компенсировать промах с Абрамовичем. Если внимательно посмотреть на сообщения об этом, то там нигде нет упоминания о встрече Зеленского и Абрамовича. Там есть либо контакт через Арахамию, либо непосредственный контакт, но четкого ответа нет. Крайним безумием является работать с Россией по закрытой схеме. И когда эта история дошла до президента Зеленского, появилось письмо. Надо было как-то выходить из ситуации, потому что было понятно, что материал будет обнародован. И понятно, что на это отреагировал и Путин. В Петербурге он изложил свою версию.

Что касается Лондона, то я гарантирую вам, что это была поездка для того, чтобы объясниться, разъяснить, что на самом деле происходило и чего пытался достичь Киев, а конкретно Зеленский, всеми этими шагами. По сути, это было нарушением главного принципа, о котором мы с вами постоянно говорили: Киев должен координировать свою работу с Европой. И неправильно истолкованное заявление Рубио о том, что "в переговорах наступила пауза и кто хочет, может чем-то заняться", повлекло абсолютно ошибочные шаги команды Зеленского. Только благодаря письму и встрече в Лондоне ситуацию удалось удержать под контролем.

Есть некоторые реперные точки, которые вроде бы незначительные, но они свидетельствуют, что именно так все и было. Это встреча с королем. Я уже десятки раз говорил: короли и Папа Римский – это фигуры, которые в лучших случаях вмешиваются в сложные ситуации. Подумайте: четвертая встреча. Что они – друзья? Что они чем-то друг другу обязаны? На самом деле такие встречи иногда спасают от полной катастрофы. Ситуация начала развиваться очень тревожно. Сначала ошибка с контактом с Москвой, потом ошибка в отношениях с Варшавой. И тут уже не обошлось без просьбы о помощи. У европейцев в рамках общего процесса появились пять-шесть пунктов. На самом деле их шесть, но почему-то говорят только о пяти. Шестой пункт – преодоление дефицита и нехватки определенных видов вооружения. И далее – налаживание контакта с Варшавой. Обратите внимание: все полеты до поездки в Лондон Зеленский осуществлял через Жешув. Этот полет был из Кишинева, и возвращение тоже в Кишинев. Это многое значит.

– Москва готова вести переговоры с Киевом, но без "мошенничества". Об этом заявил Сергей Лавров, подчеркнув, что письмо Зеленского было разослано по всему миру, а так, мол, "вежливые люди не делают". То, что Кремль хотел все сделать под ковром, не является новостью, но зачем такой вариант Украине?

– Я десятки раз говорил: когда работаешь с россиянами, подковерные вещи допускать нельзя. Они мошенничают и в дальнейшем будут трансформировать все так, как посчитают нужным. Вот мы с вами уже давно говорим об этом "духе". Мы не знаем, что это такое. Трамп ничего не объясняет, Москва это использует. Поэтому подобные вещи недопустимы. Я так понимаю, когда команда Зеленского допустила ошибку с Абрамовичем и пошла на эту игру, то это была явная инициатива Москвы. Вы же видите противоречивость заявлений: Зеленский говорит одно, Москва – другое. Потом Путин на саммите, где было более пяти тысяч делегатов, заявил, что инициатором был Киев.

После этого промаха с Абрамовичем надо было быстро выходить из ситуации, поэтому и появилось открытое письмо. И этого письма было бы достаточно и без Абрамовича. На контакты с Абрамовичем вообще не стоило идти. А с кем надо было контактировать? С Европой. Этого не было сделано. И тогда пришлось быстро исправлять ситуацию. Почему? Потому что возникла проблема в отношениях с Варшавой. Надо было найти способ и центр влияния, с которого можно было бы начать действовать. Буданов летал, но проблему не решил. И только участие короля изменило ситуацию. Что именно произошло на той капитуле, разве что историки когда-то напишут. Но посмотрите: из заседания капитулы так ничего конкретного и не получилось. Мы же не знаем ни одного решения.

– Отмечается, что оно будет опубликовано чуть позже. Кажется, все же будут корректировать до приемлемого решения.

– Совершенно верно. Будут ждать определенного развития событий, а тогда или все забудут об этом, или произойдет что-то другое. Когда потянули за эту нить, стало понятно, что и Великобритания, и сам Чарльз были вовлечены в процесс. Понятно, что именно это помогло стабилизировать ситуацию. Я уверен: если бы король не достиг результата, к делу подключился бы Папа Римский. У меня складывается впечатление, что они довольно умело восстановили королевско-папский дуэт, который в мировых делах всегда играл чрезвычайно важную роль. Обратите внимание: он молчит, почти ничего не говорит, но все воспринимают его как центр силы. А здесь фактически сформировался другой центр – европейский центр влияния на ситуацию.

– В общем, удалось выровнять ситуацию?

– Посмотрите внимательно фотографии. Все четыре лидера выглядят очень расслабленными. Очевидно, уже после того, как договорились и решили закрепить достигнутые договоренности. Особенно красноречивы фотографии возле дома на Даунинг-стрит, 10. Они свидетельствуют о том, что разговор удался.

Но есть один нюанс. Спустя сутки возникает вопрос: а почему не четыре? Или даже – почему не пять? Почему не было Джорджи Мелони? Кто-то скажет, что это был мужской разговор. Но дело не в этом. Она понимала, что собирается команда, которая, если не против Трампа, то по крайней мере не вместе с ним. Несмотря на все комплименты Трампа в ее адрес, она понимает: рвать с Вашингтоном нельзя. Здесь очень тонкая грань. Возможно, она и была бы готова дистанцироваться от Трампа, но не от Соединенных Штатов. А сегодня эти понятия все больше отождествляются. Поэтому ее там не было. Но надо понимать, что ее влияние на ситуацию очень значительное. Она может говорить что угодно, но это единственный человек среди них, который действует в соответствии со своими заявлениями. Если она говорит, что будет делать так – она так и делает. Другие могут шататься.

Поэтому ситуация напоминает ветер в парусах. Как говорит генерал Билецкий, через пять-шесть месяцев все станет на свои места. Станет понятно, кто и на что реально может влиять. Если украинские беспилотники обеспечат постоянный огневой контроль над оккупированными территориями, то встанет вопрос: насколько эта оккупация вообще будет эффективной? Именно поэтому в Лондоне удалось все уладить.

– А дальше был звонок Виткоффу и Кушнеру.

– Это уже было информирование постфактум – сигнал Вашингтону о принятых решениях. Информирование о решениях, принятых в Лондоне. На самом деле они категорически не совпадают с позицией Вашингтона, потому что там царит другой дух.

– Сигнал Вашингтону о том, что Европа с Украиной будут активно продвигаться в направлении, в котором Соединенные Штаты не смогли, да?

– Да, это вектор давления, это силовой вектор. Это то, что на самом деле исповедует Дональд Трамп – мир через силу. Но в данном случае этот тезис действовал против украинских, а не против агрессоров. И это чувствуется. А европейцы показали, как они будут действовать, что они будут делать. Сейчас остается только европейцам выдержать этот курс. Потому что похоже на то, что Кремль преждевременно выпустил своих бобиков из Софии. И заявление и Дмитрия Стоянова, министра обороны Болгарии, и Румена Радива о том, что они прекращают поставки оружия, вооружения, боеприпасов и техники в Украину. Это очень опасная вещь. Это одна из немногих стран, которая продолжала поставлять боеприпасы советских стандартов. Чтобы не говорили, а советского оружия в Вооруженных силах Украины еще достаточно много.

Да, оно не носит определяющий характер, но для того, что называется массовость ударов, оно обеспечивается. И поэтому сейчас на самом деле для Европы это серьезное испытание. Потому что, если взять с 2022 года, Украина получала очень серьезную часть, особенно минометных боеприпасов, снарядов различных калибров из Болгарии. Я уже не говорю о том, что там ремонтируют бронетехнику. Там в марте подписано соглашение о строительстве танкового завода с концерном Rheinmetall. Представляете, какие сейчас пройдут изменения.

– Что касается согласования позиций Европы, Украины и Соединенных Штатов на Саммите G7 на следующей неделе. Планируется якобы пока что встреча Зеленского и Трампа. Удастся ли достичь чего-то консолидированного? Ждать ли чего-то положительного?

– Ну собственно и все то, что происходит, это ради того, чтобы и G7, и саммит НАТО достигли успеха в отношении общности позиций. И собственно эти некоторые вещи, которые были озвучены из Вашингтона, например, направление в Польшу 5 тысяч личного состава Вооруженных сил США. Это серьезный шаг. Следующая вещь – это то, что касалось заявления о вероятности расположения в отдельных странах также ядерного оружия США. Это тоже вещь в этом направлении. Видно, как с обеих сторон звучали позиции, которые сглаживали то противостояние, которое было до этого.

Собственно даже в Лондоне там же постоянно повторяется при трактовке этих пунктов, что только по согласованию с партнерами по НАТО. И согласование – это имелись в виду США, не иначе. И, по моему мнению, в G7 пройдет обсуждение многих из этих вещей. В Анкаре на саммите НАТО уже будут просто поставлены точки. Особенно, я думаю, что в вопросах дополнительных поставок оружия в Украину, следующее расширение производства в Европе, а не в Соединенных Штатах Америки. Потому что там несколько лукавят, когда говорят, что Трамп настаивает на расширении производства. Он настаивает на этом в Соединенных Штатах Америки, но он очень осторожно говорит о возможности производства за пределами, в частности в Польше. Видите, оно прозвучало, но дальше все затихло. Хотя европейцы это подхватили, Украина об этом устами президента Зеленского говорила. Однако здесь нет серьезных подвижек. Надеюсь, что Большая семерка даст ответ на часть финансирования.

– Относительно выступления Марко Рубив в Конгрессе. Насколько для вас это является позитивом и изменением? Это, потому что Палата представителей и голосование по законопроекту о поддержке Украины показали, что там достаточно проукраинские взгляды. Даже среди республиканцев. То есть он понимал, что если будет говорить что-то другое, то будут проблемы. Или это "дед заснул" и есть время нормально проводить политику так, как должны проводить политику США? Потому что заявления были: мы не являемся нейтральной страной, мы поддерживаем Украину, деньги будут выделяться, и 400 миллионов разблокированы наконец, и санкции, Рубив сказал, новые будут разрабатываться. Собственно, добавляет ли это оптимизма перед G7 и саммитом НАТО в отношении Украины?

– Это работа Госдепа. Стало понятно, что надо по крайней мере в нынешней ситуации, пока "дед спит", попытаться навести мосты для того, чтобы восстановить диалог между администрацией и Конгрессом. Диалога же никакого не было. Обратите внимание: если внимательно почитать стенограмму, то все задают очень жесткие вопросы, а Шахим, сенатор, говорит такие слова. С начала войны в Иране мы приглашали вас в комитет, чтобы вы нам дали информацию. Вы только сегодня появились. То есть там скорее было противостояние из-за того, что Госдеп по указанию Трампа игнорировал Конгресс. Сейчас что решают Гексет и Рубио? Пока Трамп спит, они решили наладить ситуацию внутри системы.

Второе – это моментально дало импульс наружу. И собственно эти выступления, которые объявлены, обратите внимание: они же никого ни к чему не обязывают. Что такое "разрабатывать санкции" Это что – их вводить что ли? Или обеспечивать механизм их реализации? Они будут разрабатываться. И все. Так же средства будут разблокированы. Мы ваше письмо почитали, вам отказано, спасибо за общение. Вот и все. Но для Конгресса, для Госдепа это как бы решение вопросов.

Давайте продвинемся и заглянем наперед. А там пройдет один саммит, пройдет второй саммит. И все будет зависеть от того, как мы говорили в начале: четыре–шесть месяцев определят ситуацию в противостоянии, ситуацию в войне. И тогда будет легче отвечать.

Вот сейчас массовых ударов нет. А потом – снова. И весь этот период идет складирование. Там даже публиковали фото, где маркером написано на запасных частях, что они произведены в феврале-марте 2026 года. То есть идет по сути поставка с колес ракет. При всей трагедии хода событий это делает Украину в десятки раз сильнее. И это показал, например, саммит нордически-балтийских государств. Там уже четко понятно: все говорят, что надо идти с Украиной, потому что то, что дает НАТО, это как стрелять из пушек по воробьям.

– Получается, что ввиду ситуации в НАТО и этих процессов, которые запустил Трамп, региональные союзы будут приобретать все большее значение. Потому что балтийские страны, северные страны с Британией, Германией создают союзы. Это все больше будет развиваться в таком направлении?

– Я уже говорил об этом, что для меня образцом является выступление Лиз Трасс – новогоднее поздравление 2022 года в мэрии Лондона, где она говорила, что мировая система безопасности сформируется по-новому: это будут региональные блоки, несколько крупных блоков, но все это как лабильная система должно координироваться определенным центром. Таким координационным центром является и Рамштайн. Там 61 государство засветилось. Это и составило бы гармонизированную систему континентальной и глобальной безопасности. Как по мне, Рамштайн – прекрасный пример. Но там не хватает политической верхушки. Сейчас это лишь технологическая единица, но нужен верхний эшелон политиков, которые формируют повестку дня.