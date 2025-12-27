Простые, но изысканные: лучшие идеи для новогоднего маникюра

Зимний период не всегда благоприятен для ухода за руками: холод, сухой воздух и перепады температур быстро сказываются на коже и ногтях. В то же время именно зимой возрастает желание добавить образу аккуратности и праздничного настроения.

Один из самых простых способов сделать это – обновить маникюр. Новогодний дизайн ногтей не обязательно должен быть ярким или перегруженным декором, говорят эксперты.

Ледяной хромовый френч

Маникюр может быть как ненавязчивым акцентом, так и полноценной частью праздничного стиля. Современные тренды предлагают баланс между минимализмом и декоративностью.

Металлизированный френч – обновленная версия классики. Нежная розовая или молочная база в сочетании с серебряными хромированными кончиками создает чистый, "холодный" эффект, который идеально вписывается в новогоднюю атмосферу. Для тех, кто предпочитает более теплые оттенки, подойдут золотые или розово-золотые акценты.

"Черепаховый" эффект

Анималистические мотивы остаются актуальными, но в более деликатной форме. Полупрозрачная янтарная основа с мягкими коричнево-черными пятнами создаст отличный акцент. Это вариант для тех, кто хочет нейтральный, но небанальный дизайн.

Жемчужные акценты

Жемчуг – компромисс между минимализмом и праздничным декором. Один маленький элемент на ногте или несколько аккуратно размещенных жемчужин создают объем и визуальный интерес. Такой дизайн легко адаптируется: от очень сдержанного до более торжественного, особенно в сочетании с френчем.

Текстура "свитера"

Объемный маникюр, вдохновленный вязаными свитерами, – одна из самых уютных зимних тенденций. Эффектнее всего он смотрится в монохромном исполнении, в частности в оттенках белого, кремового или светло-серого. Матовое покрытие и рельефный узор создают ощущение тепла и комфорта.

Красные акцентные ногти в красном цвете

Для тех, кто ищет более смелые решения, подойдет графический дизайн с "потеками" красного лака. Матовая поверхность усиливает драматичность и делает маникюр современным и выразительным. Это вариант для вечерних образов и новогодних вечеринок.

Коричневый cat-eye в стиле hot cocoa

Глубокие коричневые оттенки ассоциируются с горячим шоколадом и зимним уютом. Использование этого цвета только на кончиках ногтей обновляет классический френч. А эффект cat-eye добавляет мягкого сияния, которое красиво ловит свет.

