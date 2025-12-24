Какой маникюр принесет удачу и деньги в 2026 году: топ цветов на Новый год

Хотя по китайскому календарю год Огненной Лошади наступит аж 17 февраля, во всем мире встречать его начинают тогда же, когда и новый календарный год. И многие пытаются сделать все, чтобы своим праздничным образом, например маникюром, привлечь удачу.

Так считается, что важным является цвет лака, который вы выберете для праздничного лука. Какие оттенки будут удачными, а какие стоит отложить на другое время, разбиралось издание PMG.

В первую очередь, готовясь к новогодней вечеринке, важно обратить внимание на стихию будущего года и ее основные цвета. На этот раз нас ждет стихия Огня и все соответствующие оттенки – красный, желтый, оранжевый во всех возможных проявлениях. Также удачным выбором станет изумрудный зеленый, а еще теплые металлические цвета – золотой и бронзовый.

Бордо и марсала

Это насыщенные цвета красного вина. Они все еще остаются в тренде и при этом добавляют новогоднему образу изысканности и элегантности. Если хотите сделать винный маникюр более праздничным, добавьте шиммер или блестки – Огненному Коню нравятся металлизированные элементы и сияние. Также можно сделать нейтральный нюдовый маникюр с росписью в красках красного вина.

Изумрудный

Насыщенный зеленый цвет символизирует гармонию и достаток. А еще это цвет стихии дерева, которая является топливом для огня. Поэтому, если ваша цель – это изменения в следующем году, изумрудный может стать идеальным выбором именно для вас. Можно покрыть ногти изумрудным глиттером для эффекта сияния или выбрать минимализм – сделать молочную базу и украсить ее лаконичной веточкой елки и золотыми игрушками на ней.

Золотистый и бронзовый

Поскольку Огненному Коню нравится роскошь, то и маникюр с роскошным золотым покрытием в праздничную ночь будет тоже уместен. Он станет символом богатства и, считается, что может способствовать достатку в новом году. Лучше всего сочетать золото и бронзу с белой или нюдовой основой. Ничто не должно мешать шикарному цвету проявлять себя.

Классический красный

Этот цвет сам по себе является олицетворением стихии огня. Поэтому, если вы предпочитаете классику, выбирайте именно красный лак. Простой однотонный маникюр будет лучшим решением для встречи года Огненной лошади. Хотите сделать свой образ действительно шикарным – добавьте к нему золотые элементы. Или сочетайте красный с зеленым – такая комбинация получится особенно праздничной.

Нюдовый маникюр и френч

Казалось бы, как может сочетаться скромность "невидимого" маникюра с энергией огня? Но на самом деле сдержанные образы в эту новогоднюю ночь будут тоже весьма уместны. Например, если вы не хотите переусердствовать с яркостью или стремитесь к особой элегантности и изысканности.

Цвета маникюра, которых стоит избегать

Если есть цвета, которые считаются удачными в новогоднюю ночь, должны быть и оттенки, которых стоит избегать во время празднования. И это все цвета, которые ассоциируются со стихией воды – синий, черный и их варианты. Вода – главный враг огня, она гасит его, мешает проявиться его трансформационной энергии. Кроме того стоит отказаться от животных принтов, чтобы не создавать лишнего визуального шума, который может не понравиться привередливому Коню.

