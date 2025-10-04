Портит весь макияж: названа главная ошибка женщин, которые пользуются тональным кремом

Создание безупречного макияжа начинается с основы, и одним из ключевых элементов является тональный крем. Он призван выровнять тон лица, скрыть недостатки и создать идеальный "холст" для дальнейшего макияжа. Однако, если основа выбрана неправильно, это может испортить весь образ. Многие женщины делают распространенную ошибку, которая приводит к тому, что их макияж выглядит неестественно.

По словам профессионального визажиста Джейд Гриффин, основательницы Queen Productions, самая большая ошибка заключается в выборе неправильного цвета тонального крема. Люди часто ошибаются, считая себя светлее или темнее, чем они есть на самом деле.

Проблема неровного тона лица возникает из-за того, что тональный крем не соответствует цвету кожи и ее подтону. Важно определить подтон кожи, поскольку он остается неизменным, в отличие от цвета, который может меняться от загара. Неправильно подобранный оттенок может сделать тон вашей кожи странным и матовым.

Чтобы избежать ошибки, Гриффин советует всегда тестировать тональный крем не на руке, а на шее или груди. Руки обычно более темные из-за воздействия солнечного света, поэтому тестирование на них может привести к неправильному выбору.

Правильно подобранный тональный крем должен идеально сливаться с вашей кожей, создавая впечатление, будто вы вообще не пользовались макияжем. Это обеспечит гармоничный и естественный вид вашего лица, что является основой для любого макияжа.

