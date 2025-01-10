Тренды в макияже 2025: какую тушь, тональный крем и помаду выбрать, чтобы иметь потрясающий вид

Эксперты красоты поделились своими ожиданиями, какие тренды в макияже будут актуальны в 2025 году и чем можно уже смело пополнять свою косметичку. Что интересно, некоторые тенденции из прошлого снова станут модными.

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По словам визажистов, популярны будут матовый тон, цветные туши и яркий хайлайтер. Как пишет Vogue, среди фаворитов ожидают увидеть холодные и нейтральные цвета.

Цветная тушь

Цветные туши для ресниц стали хитом последнего сезона модных показов. Эксперт красоты Анжелика Сильва считает, что среди самых популярных оттенков будут коричневый и бордовый. Также ожидается спрос на более интересные варианты, например сиреневую и блестящую тушь.

Матовый тон

Матовое тональное покрытие отберет лидерство у макияжа с глянцевым финишем. Пудра, матовый эффект и полностью перекрытые поры – новый тренд.

Время хайлайтера

Если 2024 год был годом румян, то в 2025 году будут доминировать хайлайтеры. По мнению эксперта, пора для цветных вариантов с разными финишами, которые гарантируют полупрозрачную, атласную кожу. "Хайлайтеры фантастический цветов, таких как синий, сиреневый и зеленый, также обещают стать популярными", – утверждает она.

Холодные, серые тона

Бьюти-эксперт Лаура Ла Лайна в 2025 году делает ставку на холодные, серые тона как для глаз, так и для губ. По ее словам, общая идея состоит в том, чтобы смягчить контрасты в макияже с более дымчатыми и менее заметными линиями.

Мокко-мусс

Розово-коричневый оттенок Мокко-мусс, признанный Pantone цветом 2025 года, является еще одним горячим трендом в следующем сезоне. По мнению Анжелики Сильвы, этот цвет должен особенно выделяться на губах.

Драматический макияж глаз

Эксперт по красоте Бранка Моура уверена, что черный дымчатый макияж глаз, как у 90-х, снова станет хитом. "Возвращение беспорядочной эстетики связано с этими более драматичными глазами, с размазанным и глянцевым эффектом", – объясняет она.

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