Пора обновить гардероб! Названы самые модные оттенки одежды осенью 2023. Фото

Тренды будущего сезона осень-зима можно проследить в коллекциях люксовых брендов, которые они уже продемонстрировали на неделях моды. Осенью 2023 року представлен широкий выбор и разнообразие цветов.

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В тренде будут ожидаемые для холодного времени спокойные тона, так и неожиданно яркие акценты. OBOZREVATEL показывает самые модные цвета 2023-2024 годов, созданные для зимы и осени.

Оливковый цвет давно принадлежит осени. В будущем сезоне наиболее трендовым будет оттенок спелой оливки. Сочетание белого и оливкового – это классика. Если комбинировать с черным, то образ получится мрачнее.

Осенью розовый цвет не утратит своей актуальности. Мягкий тон пион отлично вписывается в гардероб холодного сезона. Девушки подчеркивают, что розовый придает настроение, когда на улице пасмурная погода и дождь.

Желтый – это цвет оптимизма и солнечных лучей. Институт цвета Pantone уже давно объявил, что одним из цветов, который будет на пике популярности в 2023 году, будет желтый теплый цвет.

Одним из ярких акцентов стал оттенок травы, который напоминает изумрудный, но более зеленоватый. Дизайнеры решили сделать этот тон фаворитом зеленой палитры во избежание скучности приглушенных оттенков. Выглядит одежда в этом цвете изысканно и элегантно.

Институт цвета Pantone объявил, что самым популярным в 2023 году будет Viva Magenta – глубокий розово-красный оттенок, его еще называют винным.

Все молочные теплые оттенки выглядят дорого и омолаживают. Стиль "old money" на пике популярности в 2023 году, поэтому осенний гардероб не может обойтись без жакета и брюк в кокосовом цвете.

Глубокий синий цвет – очень интересный и изысканный оттенок. Он выглядит благородно как в верхней одежде, так и в вечерних нарядах.

В моде этой зимой и осенью будет небесно голубой оттенок. Это нежный тонкий тон, который придает легкости и утонченности образу. Дизайнеры широко использовали этот цвет в своих коллекциях и предлагают сочетать его с белым, бежевым и серым.

Этой осенью следует выбрать теплый коричневый цвет меха верблюда. Коричневые тона всегда смотрятся шикарно и дорого. Подходит этот оттенок всем и его легко комбинировать с другими предметами гардероба.

Не обойтись в осенне-зимнем сезоне без серо-белого цвета. Он считается базовым и легко комбинируется с другими оттенками или составляет стильный монохромный образ.

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