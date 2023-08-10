Мешковатые джинсы, толстовки и "оксфордская" рубашка: шесть модных трендов осени, о которых нужно знать. Фото

Этой осенью люксовые бренды удивили своими нарядами, адаптированными для обычного повседневного стиля. Всемирно известные Miu Miu, Gucci, Bottega Veneta и другие дома моды создали образы с худи, кожанками и джинсами.

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Вскоре масс-маркет будет копировать эти коллекции, поэтому модные вещи станут доступны всем. OBOZREVATEL рассказывает о шести образах, которые должны быть в гардеробе каждой девушки в будущем сезоне.

Леггинсы и худые

Итальянский бренд Miu Miu добавил в свою осеннюю коллекцию худи и оверсайз пальто. Трендовый цвет – верблюжий. В этот сезон вернулись леггинсы, которые следует комбинировать с объемными свитерами и пальто.

Оверсайз джинсы

Образ Gucci с мешковатым денимом, лоферами с толстой подошвой и оверсайз тренчем идеально подходит для любых событий. С первого взгляда кажется, что джинсы смотрятся большими на модели, но в этом и замысел. Этот фасон скроет любые недостатки.

Майка и джинсы-мом

Bottega Veneta предложила вернуть образ с 90-х, а именно белую майку на широких бретелях и джинсы-момы, объемные на бедрах и зауженные на лодыжках.

Кожаная и толстовка

Классические куртки-косухи уже вышли из моды, вместо них дизайнеры выбирают более яркие фасоны. Кожаная куртка с объемными рукавами и худи с капюшоном – это трендовый наряд на каждый день.

Дубленка и "оксфордская" рубашка

Lemaire – это еще один бренд, подвергшийся тенденции стиля кэжуал. В их коллекции коричневые шерстяные кюлоты, кожаные сапоги до колен, голубая "оксфордская" рубашка на пуговицах и кожаная дубленка с воротником.

Отличительные особенности оксфордских рубашек – ткань с переплетением из двух разных нитей, а также воротник на пуговицах.

Стеганый пуховик

Hermès представил в своей коллекции коричневое стеганное пальто. Такие пуховики действительно на пике популярности этой осенью. Следует отдавать предпочтение светлым или темным спокойным цветам, от молочного до коричневого.

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