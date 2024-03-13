Как сделать идеальный ароматизированный блеск для губ на дому: инструкция

Блеск – незаменимое средство, способное подчеркнуть контур губ, придать им объем и сияние. Блеск часто является спасением от сухости и может служить как дополнением к полноценному макияжу, так и нежным акцентом при отсутствии другой косметики на лице.

Визажисты говорят, что сделать насыщенный и ароматный блеск можно и из подручных ингредиентов. В сети набирает популярность лайфхак, с помощью которого можно собственноручно приготовить идеальное увлажняющее средство.

Необходимые ингредиенты:

вазелин;

оливковое масло;

гель алоэ вера;

цветные пигменты;

стевия (по желанию).

Прежде всего, нужно расплавить немного вазелина в микроволновке, чтобы создать мягкую легкую текстуру. К нему добавляем оливковое масло и гель алоэ вера. Можно также использовать безопасные эфирные масла для аромата (коричное, например, может привести к ожогам). Поставьте домашний блеск для губ в микроволновку, а затем налейте его в пустую емкость.

Эксперты обещают, что этот блеск ничем не будет уступать дорогим косметическим средствам.

Можно создать и блеск нужного вам оттенка, добавив теней или профессиональных цветных пигментов.

Пользователи соцсетей советуют добавить и немного стевии для приятного сладкого привкуса. Имеет смысл использовать альтернативу сахару вместо эфирных масел, чтобы придать блеску для губ без запаха более сладкий аромат и привкус. Стевия обычно продается в виде мелкого порошка, имеющего текстуру, отличную от обычного гранулированного сахара, поэтому на губах не будет ощущения крупинок или песка.

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