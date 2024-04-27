Подобрать идеальный цвет румян очень легко: поможет проверенный лайфхак

Сейчас в тренде техники макияжа, подчеркивающие естественную красоту. Эпоха четкого контуринга уходит в прошлое. Акценты сместились в сторону натуральности и изысканности. Румяна лучше всего помогут создать нежный макияж и добавить коже сияния.

Тенденции в нанесении румян напоминают тренды 90-х. Эксперты рассказали, как подобрать идеальный цвет, что выгодно подчеркнет овал лица.

Известная визажистка Эмили Грей подчеркнула, что оптимальной техникой будет подбор румян нескольких оттенков. Эпоха конца 80-х и 90-х требовала делать яркие акценты на щеках.

"Теперь мы применяем концепцию "чем меньше – тем лучше". Тренд предусматривает смешивание двух и более оттенков румян для создания выгодного цвета вместо того, чтобы накладывать несколько слоев одного тона", – отметила Грей.

Если вы хотите подобрать румяна к тону кожи, смешайте два оттенка, чтобы добиться идеального сочетания. Визажист Дэниел Мартин рассказал, что лучший способ выбрать оттенок румян – это сравнить его с вашими губами.

"Проверьте румяна на щеках, чтобы увидеть, "совпадает" ли тон с вашим естественным цветом губ или помадой. Если румяна слишком яркие или наоборот – бледные следует выбрать другой оттенок", – посоветовал Мартин.

Для светлой кожи лучше использовать меньшее количество румян, чтобы не создавать слишком резких акцентов. Вы можете начать со светло-розовых тонов и смешать их с темными, более интенсивными оттенками, чтобы найти подходящий цвет.

Для среднего типа кожи визажисты советуют смешать разные типы розовых румян. "Средние тона кожи, как правило, более загорелые – на них будет прекрасно выглядеть сочетание розового и персиково-розового цвета", – порекомендовала визажистка Шер Уэбб.

А если у вас смуглая кожа, вы можете выбрать красный или ягодный оттенок. Вы можете даже попробовать начать с кораллового тона, а затем перейти к ягодному, чтобы немного сбалансировать цвет.

Кстати, чтобы создать привлекательный и сияющий макияж, в сети часто советуют использовать вместо румян обычную помаду. OBOZ.UA рассказывал, что это достаточно сомнительная практика. Дерматологи предупредили, что использование средств для губ на других частях лица может привести к разным побочным эффектам. Нецелевое использование помады с агрессивными компонентами может вызвать покраснение, зуд или отеки. Детальнее о том, почему нельзя наносить на щеки помаду – читайте в материале.

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