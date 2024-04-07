Можно ли использовать помаду в качестве румян: эксперты предупредили о побочных эффектах

В сети существует много бьюти лайфхаков, но не все они эффективны и полезны. Например, чтобы создать привлекательный и сияющий макияж, некоторые визажисты советуют использовать вместо румян обычную помаду: так, мол, и экономия больше, и насыщенность цвета лучше.

Конечно, существуют многоцелевые продукты, но не все помады могут служить румянами или тенями для век. Эксперты также считают, что следует избегать использования помады в качестве румян, поскольку этот лайфхак плохо влияет на состояние кожи.

Что входит в состав помады

Средства для губ обычно содержат комбинацию воска, растительных масел, пигментов и смягчителей. Обычные ингредиенты включают пчелиный и карнаубский воск, различные масла (например, касторовое) красители, ароматизаторы и увлажняющие компоненты, такие как масло ши или ланолин,

Андреа Рейчел Кастелино, дерматолог клиники DermaZeal, подчеркнула, что продукты для губ могут содержать консерванты, такие как парабены, а если продукт предназначен для визуального увеличения губ, он также будет содержать ментол или капсаицин.

Не идите слепо за трендами. Доктор Кастелино говорит, что поскольку продукты для губ более пигментированы и содержат ароматизаторы, их не рекомендуется наносить на веки.

"Веки состоят из тончайшей кожи в организме, а значит, наиболее чувствительны. Кроме того, ингредиенты губной помады, такие как эозиновые красители, ментол или различные кислоты, могут вызвать дерматит век", – добавила дерматологиня.

Всегда отдавайте предпочтение продуктам, специально разработанным для целевой зоны, чтобы минимизировать риск побочных реакций.

Побочные эффекты

Дерматологи предупреждают, что использование средств для губ на других частях лица может привести к различным побочным эффектам, в частности:

раздражение – ароматизаторы или определенные красители могут раздражать более чувствительные участки, такие как глаза или щеки;

аллергические реакции – нецелевое использование помады с агрессивными компонентами может вызвать покраснение, зуд или отеки;

сыпь – некоторые продукты для губ содержат комедогенные ингредиенты, которые могут закупоривать поры и приводить к появлению прыщей;

сухость – средства для губ часто содержат увлажняющие вещества, пригодные для губ, но они не могут обеспечить достаточный уровень гидратации для других участков лица, потенциально вызывая сухость.

Интенсивность реакции также зависит от ингредиентов, присутствующих в помаде и индивидуальной чувствительности к ним.

Дерматологи обычно советуют быть осторожными, следя за тенденциями красоты в социальных сетях, особенно если они предполагают нетрадиционное использование продуктов. Вот несколько предупреждений:

Обратите внимание на сопоставимость ингредиентов. Помады могут содержать компоненты, которые будут вызвать раздражение или аллергию при контакте с другими средствами. Людям с чувствительной кожей следует быть особенно аккуратными. Перед нанесением средств рекомендуется провести патч тест, чтобы проверить наличие побочных реакций. Людям с определенными заболеваниями кожи, такими как экзема или дерматит, следует использовать щадящую косметику с натуральными компонентами. Вопрос гигиены: нецелевое использование средств может занести бактерии, что приведет к инфекциям или акне.

Что делать

Выберите гипоаллергенную косметику без ароматизаторов, если вы хотите использовать один продукт для нескольких целей. Также целесообразно избегать экспериментов с продуктами на веках.

Вместо того, чтобы использовать средства для губ на других частях лица, стоит выбрать многоразовые продукты, специально разработанные и протестированные для использования на многих участках. Это может помочь свести к минимуму риск побочных реакций.

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