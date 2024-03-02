Никогда этого не делайте: худшие бьюти-лайфхаки, которые только навредят

Среди всего разнообразия советов по уходу за кожей есть те, которые могут привести к плачевным последствиям. Следует соблюдать информационную гигиену и не рисковать с сомнительными бьюти лайфхаками.

Эксперты рассказали, какие популярные в сети советы на самом деле только вредят коже. Например, перечные средства для увеличения губ могут привести к серьезным ожогам, а лимон приведет к гиперпигментации кожи.

Лайфхаки, чтобы избавиться от черных точек

Если вы заметили черные точки на лице, вероятно, это причина воспаления, вызванного бактериями. Некоторые "эксперты" советуют "растопить" черные точки. Нужно, мол, нанести на лицо вазелин, накрыть кожу полиэтиленовой пленкой и приложить горячее полотенце. Несмотря на то, что этот трюк может раскрыть поры, а черные точки действительно будет легче выдавить, на самом деле такие процедуры очень вредны для кожи.

Во-первых, выдавливание черных точек может повлечь за собой раздражение и покраснение – не говоря уже о вероятности образования рубцов. А нанесение вазелина только способствует появлению прыщей.

Маски из яичного белка

Возможно, наши мамы и бабушки использовали яйца для домашних масок для кожи или волос. Тогда сальмонеллы в яйцах не были такой проблемой, однако сегодня эта бактерия является одной из самых распространенных причин пищевых отравлений.

Маски из яичного белка, говорят горе-эксперты, могут сузить поры, но риски для здоровья слишком высоки. Мона Гохара, специалист Йельского университета, рассказала, что лучше попробовать маски из яичного экстракта, которые изготовляются не из сырых яиц, поэтому нет риска заражения сальмонеллезом.

Аргановое масло является ингредиентом, который вы найдете во многих косметических продуктах, включая лосьоны для тела и шампуни. Масло, добытое из семян фруктов аргановых деревьев, особенно полезно для кожи благодаря своим противовоспалительным свойствам.

Детские гигиенические средства

В последнее время популярность в сети также приобрели лайфхаки по использованию детских гигиенических средств, в том числе кремов под подгузники, в качестве средств для лица.

Дерматолог Лесли Герстман рассказала, что большинство кремов под подгузники содержат два основных ингредиента: цинк и нефть. "Цинк, как правило, является хорошим ингредиентом, он противовоспалительный и хорошо заживляет раны. Однако нефть – защитное средство, она полезна младенцам, потому что защищает кожу", – пояснила специалист. Это средство не подходит для ухода, ведь им вы полностью закрываете поры.

Средства с лимонным соком

Лимонный сок иногда советуют использовать для осветления кожи. Обратите внимание, что кислота может изменить рН, разрушая барьер, вызывая воспаление, раздражение и даже рубцы. Еще хуже, когда после нанесения лимонного сока на кожу попадают солнечные лучи – взаимодействие с ультрафиолетовым светом вызвать химическую реакцию или привести к гиперпигментации.

Опасные лайфхаки для увеличения губ

Некоторые бьюти блоггеры также предлагают естественное увеличение губ с помощью корицы, экстракта перца или ментола. На самом деле эти компоненты, особенно корица, могут вызвать серьезное воспаление. Дерматолог Патриция Векслер предостерегает, что на коже могут появиться ожоги и волдыри.

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