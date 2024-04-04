Как быстро сделать сияющий макияж: лицо будет непревзойденным

Свежее и сияющее лицо – тренд, который никогда не выйдет из моды. Возрастные изменения, мимические морщины, пигментация и расширенные поры придают лицу тусклости и создают ненужные акценты.

Эксперты сходятся во мнении, что в повседневном макияже главное – сияющий и естественный тон. Они поделились самыми эффективными советами о том, как создать ровный привлекательный макияж в считанные минуты.

Шаг 1. Подготовьте кожу

Подготовка кожи – это первый и самый важный шаг в ежедневном уходе. Нидия Фигероа, визажистка из Нью-Джерси, советует позаботиться о тщательном и качественном увлажнении. Следует использовать нежно очищающие и тонизирующие кожу средства. Лучше искать уходные средства, содержащие гиалуроновую кислоту и сквален, потому что они помогают в процессе увлажнения.

Шаг 2. Выровняйте цвет лица

Начните с легкого оттенка кожи, чтобы придать природного сияния. Сара Эган, известная визажистка из Нью-Йорка, рекомендует отказаться от кисти для тонального крема, когда вы собираетесь наносить сияющий финиш, а выбрать растушевку кончиками пальцев. Оттенки с эффектом сияния, как правило, более легкие и позволяют коже дышать.

"Смешайте немного тонального основания размером с горошину на ладони, а затем осторожно втирайте ее в кожу кончиками пальцев – тепло рук смягчит эмульсию продукта и поможет ей естественно ложиться на кожу", – советует Эган.

Оттенки с эффектом сияния, как правило, более легкие и позволяют коже дышать. Для жирного типа кожи лучше выбрать пудру. Нанесите более матовую пудру на участки, которые часто потеют: лоб, нос и верхнюю часть губ.

Шаг 3. Акцент с помощью хайлайтера

На этом этапе важны три шага: правильно выбранная текстура средства, идеальный цвет и оптимальная техника нанесения. Рокаэль Лизама, основательница линии макияжа Rokael Beauty, советует использовать хайлайтер на скулах, переносице, во внутренней части глаз и под аркой бровей.

Мягкий хайлайтер розово-золотистого цвета станет оптимальным для светлого типа кожи. Нанесите жидкий хайлайтер на кожу и растушуйте кончиками пальцев – этот оттенок обеспечивает естественный свет кожи. В качестве теней для век можно использовать кремовый бронзер.

Шаг 4. Румяна

Добавьте немного крема или жидких румян на щеки для сияющего, свежего вида. Слегка промокните аппликатором в двух-трех точках на щеке, направляясь вверх к уху, затем кончиками пальцев мягко растушуйте вверх для естественного румянца.

Шаг 5. Глаза и ресницы

Для натурального макияжа не нужны яркие тени, достаточно просто нанести матовый оттенок, приближающийся к вашему естественному тону кожи, по всему веку. Подчеркните глаза с помощью качественной туши. Популярная техника "mascara cocktailing" заключается в использовании нескольких щеток, чтобы придать ресницам дополнительный объем, длину и выразительность.

Шаг 6. Акцент на губах

Визажисты предлагают завершить образ прозрачным или слегка тонированным блеском для губ. Выберите цвет, который гармонирует с естественным цветом кожи и румянцем на щеках.

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