От шелковой до кожаной: 5 самых стильных юбок на осень-зиму 2024/2025

Осенью и зимой в коллекциях дизайнеров превалируют изделия с классическими точными линиями и приглушенной цветовой гаммой. Очевидно, творцов одежды сама природа вдохновляет... Теперь творите и вы! Составляйте образы с уютными куртками/пальто, приятными на ощупь свитерами и юбками. С последним пунктом поможем: подскажем, что в тренде в 2024 году (и будет возглавлять fashion-рейтинги в 2025-м).

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OBOZ.UA собрал подборку из пяти моделей юбок, которые гармонично дополнят теплые луки. Здесь вы увидите разнообразие фактур, длин и стилизаций.

1. Шелковая макси-юбка

Шелковые (или бюджетный вариант – атласные) юбки длины макси неожиданно стали одним из главных трендов холодного сезона. Они наиболее гармонично сочетаются с бархатом, шифоном, органзой, шерстью и ажурной тканью. Делайте ставку на оттенки красного, карамельного, молочного, травянисто-зеленого и бордового – и ваши образы будут выглядеть изысканно.

2. Джинсовая юбка

Хотите, чтобы юбка из денима прослужила не один год? Выбирайте шоколадную, светло-голубую, темно-синюю, молочную или черную с лаконичным дизайном (без трехмерных декораций, рваных элементов, стразов, пуговиц, пайеток, вышивок и бусин). Длина изделия может варьироваться от миди до макси. Лучше всего сочетается с шелковым, кожаным, из костюмной ткани, с хлопковым, меховым или шерстяным верхом свободного кроя.

3. Клетчатая юбка

Шотландская клетка и принт виши – это классика, которая снова в центре внимания. Осенью и зимой 2024/2025 года на подиумах будут доминировать юбки средней длины и макси с мелким и крупным узором. Особенно популярными станут изделия из шерсти и твида, которые обладают благородной фактурой и мгновенно согревают. Носите их с сапогами до колен или грубыми ботинками и объемными свитерами.

4. Вязаная юбка

Самые актуальные модели вязаных юбок – плиссе, в плотный рубчик, с "косами", а также с узорами "резинка 2x2", "бамбуковая резинка" и "мелкое букле". Интересно будут выглядеть как нейтральные серые или бежевые краски, так и глубокие винные, горчичные или изумрудные. Дополняйте их широкими кожаными ремнями и oversize-свитерами или силуэтными гольфами. Завершающий штрих – массивные ботинки, утепленные челси или ботфорты.

5. Кожаная юбка

Женщинам с любыми параметрами фигуры подходят кожаные юбки в форме трапеции и с высокой посадкой. В этом сезоне рекомендуем обратить внимание на одноцветные модели или с колорблоками длины миди и макси. Еще – с глубокими вырезами, которые визуально делают ноги длиннее. Из декора присмотритесь к шнуровке и кожаной бахроме.

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