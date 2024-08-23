5 образов с джинсами для женщин 45+, которые красиво подчеркивают фигуру

Казалось бы, ну что сложного в создании образов с джинсами? Это же база. Однако ошибиться может любая. Даже если будет следовать трендам. Так, oversize верх и низ делают лук мешковатым. Силуэтные майка или свитер и джинсы skinny также визуально полнят (и вдобавок нарушают циркуляцию крови). Любой верх вместе с джинсами-кюлотами "укорачивают" рост... Итак, как, составляя образ, не испортить пропорции фигуры?

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Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку интересных ансамблей с джинсами для женщин 45+. Все они выгодно подчеркнут силуэт.

1. Oversize-пиджак и прямые джинсы

Это – идеальный вариант для тех, кто хочет визуально сбросить несколько килограммов. Верх свободного кроя вместе с прямыми штанами скорректируют силуэт фигуры, сделают лук легким и элегантным. Выбирайте монохромные вещи, без пестрых принтов и массивной фурнитуры: они будут в моде вне времени. Если хотите добавить яркие акценты, то для этого подойдет шелковый платок на шее, красочная сумка или крупные украшения (конечно, не все сразу).

2. Фантазийная блуза с принтом и прямые джинсы или клеш

Прямые джинсы способны любую фигуру превратить в прямоугольник без правильных пропорций. Чтобы этого не произошло, наденьте ремень и заправьте в штаны легкую блузу свободного кроя с интересными деталями (с завязками на шее, рюшами, рукавами-буфами и т.п.). На контрасте с oversize-верхом нижняя часть образа будет выглядеть более утонченно.

3. Тотал-лук с джинсами

Контрастные верх и низ визуально разбивают фигуру на несколько частей. Поэтому бедра кажутся массивными, а плечи – слишком широкими. Как этого избежать? Скомбинируйте джинсы прямого кроя, mom, клеш или палаццо с верхом в одинаковой цветовой гамме (можно и с идентичной фактурой). Подойдет джинсовый комплект в голубом оттенке или белая льняная рубашка и в тон штаны из денима.

4. Рубашка свободного кроя и джинсы клеш

Джинсы буткат (клеш) – отличное решение для тех женщин, которые хотят подчеркнуть бедра и визуально прибавить несколько сантиметров к росту. Носите их вместе с обувью на удобном каблуке и рубашками свободного кроя из натуральных тканей. Верх может быть как монохромным, так и с вертикальными линиями, с лаконичным абстрактным принтом или в мелкий горох. Если хотите подчеркнуть талию, заправьте часть рубашки так, как показано на фото ниже.

5. Укороченный пиджак или кардиган и джинсы клеш или палаццо

Некоторые женщины любят с помощью одежды добавлять объем к нижней части фигуры. Для этого вам пригодятся штаны клеш или палаццо. Стилизуйте их тонким ремнем, а также укороченным шелковым пиджаком или полуприталенным кардиганом плотной вязки. Так вы создадите образ, как у французской актрисы и "королевы денима" Джейн Биркин.

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