От элегантного твидового до дерзкого кожаного: 5 трендовых платьев на осень и зиму 2024/2025

С наступлением прохлады так и хочется завернуться в свитер с шарфом и надеть шерстяные штаны. А как же платья? Если грамотно утеплиться – у них будет не менее уютно и тепло. Осенью и зимой 2024/2025 делайте ставку на естественные оттенки: хвойный, песочный, дымчатый серый, небесный и багряный. Также присмотритесь к нежным пастельным краскам: светлый васильковый, сливочный, пудровый и фисташковый. Все они легко сочетаются друг с другом, а еще выглядят эффектно в монохромных образах.

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Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку самых стильных платьев сезона. С ними вы гарантированно будете в центре внимания.

1. Твидовое платье

Это может быть как наряд длины мини, так и миди или макси; как с длинными/короткими рукавами, так и сарафан с лонгсливом. Силуэт – облегающий, babydoll или с корсетным верхом и пышным подолом, а принт – шотландская клетка или виши (хотя самодостаточным будет и монохром). Как утеплиться? Плотными колготками или бесшовными леггинсами, твидовым пиджаком и высокими сапогами.

2. Трикотажное платье

Современная технология производства трикотажного полотна подразумевает использование как натуральных, так и синтетических или смешанных волокон. В холодное время лучше выбирать натуральные (хлопок или шерсть), поскольку они гигроскопичны, более износоустойчивы и лучше согревают. Если на вас вещь из тонкого трикотажа, советуем дополнительно утеплиться тонким кардиганом или пиджаком из костюмной ткани. Из обуви подойдут грубые ботинки, челси, ботфорты, ботильоны, казаки или туфли Мэри Джейн.

3. Платье из шифона

Актуальными будут платья любого кроя, однако наиболее интересный вариант – в стиле бохо (с рюшами, объемными рукавами и этническими узорами). Ранней осенью достаточно будет утеплиться верхней одеждой (пальто или курткой), а со временем дополняйте свои луки плотными колготками и шерстяным свитером. Завершающий штрих – казаки, ботфорты, грубые дерби или ботинки со шнуровкой.

4. Атласное/шелковое платье

Это – беспроигрышная база для любого времени года. Особенно эффектно выглядят платья в таких оттенках: небесно-голубой, клубничное безе, шампань и нежный миндальный. Для утепления надевайте oversize-пиджак, длинный мягкий кардиган или удлиненный свитер. Также не забывайте о плотных колготках в тон кожи и об обуви с качественным утеплителем (натуральный мех, овчина или полумех).

5. Кожаное платье

Платье из кожи ежегодно становится хитом осенне-зимнего сезона. Итак, на какие детали стоит обратить внимание? В 2024 и 2025 году в тренде будут лаконичные модели-футляры или с заниженной талией. На них не должно быть перфораций, вышивок или стразов. Допускается декор в виде бахромы. Если планируете носить кожаный сарафан, то надевайте под него утепленную рубашку или лонгслив. Из обуви удачные решения – лоферы, ботильоны, челси или туфли Мэри Джейн.

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