От челки до эффектного блонда: как с годами менялись прически Кейт Миддлтон. Фото

Анастасия Какун
Lady Oboz
3 минуты
234
Представительница королевской семьи Великобритании Кейт Миддлтон давно зарекомендовала себя как настоящая икона моды. Она нередко экспериментировала со своими образами, а также не боялась кардинально менять имидж, в частности, прически.

Долгое время принцесса Уэльская предпочитала темный цвет волос, а недавно решила перекраситься в блондинку. Каждый раз Ее Высочество выбирает прически, которые прекрасно подчеркивают лучшие черты ее внешности и добавляют особого шарма. Журнале People собрал самые эффектные изменения имиджа Кейт Миддлтон.

Акцент на натуральности

После окончания университета в 2007 году принцесса Уэльская не сосредотачивала слишком много внимания на своем внешнем виде. Она часто собирала свои натуральные коричневые волосы в свободные, немного даже растрепанные прически.

Элегантные волны

В 2010 году Кейт Миддлтон предстала перед публикой со стрижкой, которая на протяжении долгого времени была ее фирменной. Она слегка подкрутила пряди и сделала боковой пробор для дополнительного объема. В таком амплуа она с принцем Уильямом сообщила о помолвке.

Трендовая челка

В 2012-м принцесса Уэльская решилась добавить в свою стрижку интересный акцент. Ее Высочество сделала челку-шторку, благодаря чему подчеркнула черты лица.

Объемная "мальвинка"

В 2014 году началась новая эра в прическах Кейт Миддлтон. Долгое время она появлялась на публичных мероприятиях с распущенными волосами, а несколько передних прядей собирала в высокий объемный хвостик.

Пряди по плечи

Кейт Миддлтон определенный период отращивала свои локоны, однако в 2017-м без лишних колебаний состригла почти 18 сантиметров. Избранница принца Уильяма пожертвовала волосы благотворительной организации, которая предоставляет бесплатные парики детям и молодежи, которые облысели из-за борьбы с раком.

Мелирование

В 2019 году принцесса Уэльская немного освежила свою внешность и высветлила несколько прядей. В обновленном образе она провела дочь и сына в школу.

Длинные пряди

За время локдаунов из-за COVID-19 Кейт Миддлтон заметно отрастила волосы. Она вернулась к натуральному оттенку локонов и снова сделала челку-шторку. Почти идентичную стрижку принцесса Уэльская сохраняла, когда проходила лечение от рака. Ее Высочество лишь избавилась от челки.

Медовый блонд

Кейт Миддлтон собрала на себе все внимание, посетив восстановленный сад Музея естественной истории в Лондоне. Принцесса Уэльская осветлила свои длинные волосы с сделала осторожные локоны.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 10-летняя принцесса Шарлотта вышла в свет с маникюром, который одобряет Кейт Миддлтон и обожала Елизавета II.

