10-летняя принцесса Шарлотта вышла в мир с маникюром, который одобряет Кейт Миддлтон и обожала Елизавета II. Фото

Во время финала Уимблдона, который состоялся 13 июля, юная принцесса Шарлотта доказала, что уже с детства имеет безупречное чувство стиля. Вместе с мамой, принцессой Уэльской Кейт, папой – принцем Уильямом – и старшим братом Джорджем она появилась на трибунах Центрального корта, привлекая особое внимание не только синхронностью образов в сине-белых оттенках, но и деликатным маникюром Шарлотты. Девочка нанесла на ногти нежный розовый лак – оттенок, который годами считался "официальным" в британской монархии.

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Принцесса была одета в легкое белое платье с темно-синими деталями и бантом в волосах, что идеально гармонировало с образом ее мамы – Кейт Миддлтон. Вся семья придерживалась синей гаммы – Уильям и Джордж были в классических костюмах и галстуках, а женская часть семьи – в элегантных платьях. Но несмотря на изысканные образы, как пишет People, именно маникюр 10-летней принцессы стал предметом обсуждения: розовые ногти были хорошо заметны, когда Шарлотта аплодировала или прикрывала рот от эмоций во время напряженного теннисного матча.

Такой выбор не был случайным: розовые и нюдовые оттенки – это не просто классика стиля, но и давняя традиция британской королевской семьи. Покойная королева Елизавета II более 30 лет использовала лишь один подобный оттенок лака – Essie "Ballet Slippers". В 1989 году ее личный стилист написал основательнице бренда с просьбой прислать именно этот цвет, отметив, что это "единственный лак, который будет носить Ее Величество". С тех пор розовые и светлые тона стали своеобразным негласным стандартом для королевских женщин.

Принцесса Кейт также редко отходит от этой стилистики, хотя иногда позволяет себе немного экспериментов. Например, в 2023 году во время пасхального выхода ее заметили с ярко-красным маникюром. Но в повседневных публичных событиях она предпочитает нежные, практически прозрачные оттенки, не привлекающие лишнего внимания. Королева Елизавета, по словам ее окружения, считала яркие цвета на ногтях отвлекающими, поэтому их избегали во время официальных выходов.

Появление Шарлотты на Уимблдоне стало уже третьим. Впервые она появилась на турнире в 2023 году, а прошлым летом – провела "девичник" на трибунах вместе с мамой и тетей Пиппой Миддлтон. В 2024 году вернулась на главный корт в полном составе семьи. Принцесса Кейт, которая долгое время не появлялась на публике из-за лечения от рака, впервые за год присоединилась к семье в такой торжественный день – и этот выход стал очень символичным.

Несмотря на официальный запрет на присутствие детей в Королевской ложе из-за ограниченного количества мест (всего 74), для королевских потомков традиционно делают исключения. Принц Джордж дебютировал на Уимблдоне 2022 года, а принц Луи, которому недавно исполнилось 7 лет, пока еще не появлялся на трибунах теннисного турнира.

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