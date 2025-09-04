Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу. Фото

После нескольких недель отсутствия на публике принцесса Уэльская вернулась к выполнению королевских обязанностей в свежем стиле. 4 сентября Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом посетила восстановленный сад Музея естественной истории в Лондоне – проект, сочетающий эстетику и передовые решения по сохранению биоразнообразия.

Для королевской семьи это учреждение имеет особое значение: Кейт является ее покровительницей, а сам музей активно работает с молодежью и школьными программами. Это первый официальный выход супругов после летних каникул, которые они провели с детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Возвращение к рабочему графику Кейт сопровождалось сменой имиджа, которая сразу привлекла внимание модных обозревателей и поклонников монархии.

Самой заметной деталью стала прическа: волосы принцессы стали значительно светлее, с теплыми медовыми переливами. Боковой пробор и мягкие волны добавили образу естественности и мягкости, а сам оттенок выглядит как тонкая работа мастера или результат отдыха на солнечных курортах. Британские стилисты отмечают, что такое изменение выглядит гармонично и легко, не нарушая фирменный стиль принцессы, но при этом освежая ее образ в преддверии осеннего сезона.

Наряд королевской особы на этот раз был сдержанным, но с актуальными модными акцентами: приталенные брюки, классическая белая рубашка и серо-коричневый блейзер в однобортном крое. Особого внимания заслуживает выбор обуви – замшевые коричневые лоферы с заостренными мысами, золотистой фурнитурой и небольшой кисточкой. Такой выбор отходит от ее привычных лодочек и туфель, но полностью соответствует тренду осень-зима 2025. Лоферы давно зарекомендовали себя как универсальная обувь, которую легко сочетать и с деловыми образами, и с повседневными ансамблями.

Замша, хоть и менее практична под дождь, придает стилю мягкости и тепла. В сочетании с обновленным цветом волос и классическими аксессуарами обувь создала гармоничный и завершенный образ, который одновременно подчеркивает статус и открытость к современным тенденциям.

Во время визита супруги встретились с детьми и молодежью, участвующими в учебных программах музея. Супругам продемонстрировали, как в садах используются новейшие технологии для поддержки исследований в области охраны природы и сохранения редких видов. Присутствие принцессы стало дополнительным стимулом для привлечения внимания к проекту, сочетающему образовательную и экологическую составляющие.

Специалисты по уходу за волосами, комментируя новый стиль принцессы Кейт, подчеркивают естественность изменения. "Сочетание морского воздуха, солнца и соленой воды сделало волосы более мягкими и создало прекрасную основу для легкого осветления", – отметила Cosmopolitan стилист Сара Хадстон.

Другой специалист, Адем Ойгур, добавляет, что летние каникулы, проведенные семьей в Европе, могли значительно повлиять на оттенок, а теплое лето в Великобритании закрепило эффект. Такая естественность делает смену имиджа еще более уместной и непринужденной.

