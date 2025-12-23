Они уже покорили Париж: 7 главных трендов 2026 года, о которых стоит знать уже сейчас

2026 год не за горами, а это значит, что уже пора знакомиться с трендами, которые будут на пике популярности. В моду стремительно ворвется французский стиль, сочетающий в себе ностальгию, элегантность и непринужденность, однако в значительно более интересном формате.

Видео дня

Следующий сезон принесет с собой эстетику, навеянную 1980-х годами, поэтому ведущие позиции индустрии займут скульптурные топы, объемные кожаные вещи и акцентные элементы гардероба. Who What Wear подготовили 7 главных трендов 2026 года, которые уже покорили модниц Парижа.

Кожаная куртка oversize

Объемная верхняя одежда станет незаменимым элементом вашего гардероба в следующем году. Короткие куртки в байкерском стиле, oversize бомберы или куртки-авиаторы с широкими плечами – фасоны, которые придадут вашему образу характера. Они прекрасно сочетаются с джинсами прямого кроя или строгой юбкой-карандашом.

Гибрид берета и кепки

Особенность этого головного убора заключается в его универсальности. Гибрид берета и кепки подойдет как к изысканному пальто, так и джинсовому образу, добавляя к вашему внешнему виду нотку прошлой эпохи.

Юбка с высоким разрезом

Юбка длины миди с высоким разрезом сочетает в себе практичность и изысканность. Этот элемент гардероба будет выглядеть непревзойденно независимо от того, скомбинируете ли вы его с туфлями на каблуках или комфортными кроссовками.

Джинсы прямого кроя (Straight-Leg)

Эти брюки из денима могут стать идеальным базовым элементом вашего гардероба в 2026 году. Джинсы прямого кроя гармонично сочетаются с верхом любого стиля, а также подчеркнут ваш изысканный вкус.

Роковые шпильки

Долгое время ведущие позиции индустрии моды занимали балетки и туфли на удобном каблуке, однако в следующем сезоне их смело вытеснят эффектные шпильки. Обратите внимание на лакированные фасоны обуви с острыми носками, которые станут отличным акцентом даже самого сдержанного образа.

Топы пеплумы

Особенность этих топов заключается в уникальном крое – они подчеркивают талию, а с помощью объемных рукавов формируют контрастный силуэт. Француженки сочетают их с классическими брюками или джинсами Straight-Leg.

Теория "неправильной сумки"

Смысл этого стилистического приема заключается в том, чтобы сочетать образ с контрастной сумкой. Например, если вы одели объемный бомбер, выберите маленький вечерний аксессуар. Или наоборот, нежный топ скомбинируйте с большой сумкой.

Ранее OBOZ.UA рассказал о трех парах удобной обуви, которую будут носить все в 2026 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!