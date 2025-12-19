Заменят балетки: три пары удобной обуви, которую будут носить все в 2026 году

Обувь – один из важнейших компонентов любого образа, ведь не только полностью завершает ваш внешний вид, но и обеспечивает комфорт во время ходьбы. Поэтому в течение длительного периода из моды не выходили балетки, однако теперь на смену им пришли более интересные варианты туфель на каблуках, которые абсолютно не уступают своим удобством.

Видео дня

Нестандартные формы и нотки стиля ретро добавляют им изрядной уникальности, так что ваши аутфиты точно не останутся без внимания. Редакторы издания Who What Wear собрали самые комфортные пары обуви, которая будет на пике популярности в 2026 году.

Деревянная платформа

Туфли и босоножки на толстой деревянной платформе снова ворвались в моду, однако в несколько обновленном формате – с небольшими каблуками. Этот фасон обуви изготавливают из натуральных материалов, поэтому он очень удобен и привлекает внимание своей непринужденностью.

Каблуки с ультра квадратным носком

Этот нестандартный дизайн обуви сочетает в себе современность и комфорт, ведь абсолютно не сковывает пальцы ног и позволяет им находиться в естественном положении. Туфли с ультраквадратным носком будут иметь непревзойденный вид независимо от того, выберете вы фасон на высоком или низком каблуке.

Современные каблуки-клинки

В 2026 году ведущие позиции индустрии моды займет тренд из начала 2000-х, но в значительно более изысканном формате. Обувь на каблуках-клинках стала намного изящнее и элегантнее, но все же не утратила свое главное преимущество – удобство.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 7 "уродливых" трендов обуви, которые вы будете носить в 2026 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!