Одна привычка ускоряет старение рук: так делают почти все

Большинство людей уделяет гораздо больше внимания лицу, чем уходу за руками. При этом именно руки ежедневно подвергаются воздействию воды, моющих средств, солнца, ветра и других факторов, которые постепенно ухудшают состояние кожи.

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Эксперты kobieta.interia.pl предупреждают, что одно привычное действие способно значительно ускорить этот процесс. Речь идет о регулярном мытье рук очень горячей водой, которое разрушает естественный защитный барьер кожи.

Почему горячая вода вредит коже рук

Кожа на тыльной стороне рук тонкая и особенно чувствительная. С возрастом в организме снижается выработка коллагена и эластина, а также сокращается количество подкожной жировой ткани. Из-за этого руки постепенно теряют упругость, становятся более сухими, а морщины, сосуды и сухожилия становятся более заметными. После 60 лет процессы восстановления кожи еще больше замедляются, поэтому даже обычные бытовые нагрузки могут вызвать раздражение.

Многие люди считают, что горячая вода лучше очищает руки от загрязнений. На самом деле для качественной гигиены важнее правильная техника мытья, достаточная его продолжительность и использование мыла. Слишком горячая вода лишь более интенсивно вымывает естественные жиры, которые защищают кожу от потери влаги.

Когда гидролипидный барьер повреждается, вода быстрее испаряется с кожи. В результате руки становятся сухими, шероховатыми и менее эластичными, а со временем могут появляться мелкие трещинки. Ситуацию усугубляют агрессивное мыло, частое использование антисептиков и сильное растирание рук полотенцем после мытья.

Как ухаживать за руками, чтобы замедлить старение

Специалисты советуют мыть руки теплой, а не горячей водой, используя мягкие очищающие средства без агрессивных компонентов. После мытья руки лучше не тереть полотенцем, а аккуратно промокнуть, уделяя внимание участкам между пальцами. Уже в течение нескольких минут после высушивания следует нанести крем, который поможет удержать влагу и восстановить защитный слой кожи.

Для ежедневного ухода рекомендуется выбирать кремы с глицерином, пантенолом, гиалуроновой кислотой, церамидами, мочевиной в небольшой концентрации, а также с маслами или маслом ши. Днем лучше использовать лёгкие средства, а вечером – более питательные. Если кожа очень сухая, на ночь можно наносить толстый слой крема и надевать тонкие хлопковые перчатки для лучшего восстановления. Агрессивные пилинги при раздражённой или потрескавшейся коже применять не рекомендуется.

Не менее важно защищать руки от ультрафиолетового излучения, ведь солнце также ускоряет появление пигментных пятен, морщин и потерю упругости. В солнечные дни стоит пользоваться кремом с высоким SPF, во время уборки надевать защитные перчатки, а зимой беречь руки от холода.

Если же сухость сопровождается сильным зудом, болезненными трещинами, кровоточивостью или высыпаниями, необходимо обратиться к врачу, ведь такие симптомы могут свидетельствовать не только о возрастных изменениях, но и о заболеваниях кожи.

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