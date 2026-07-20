Не красьтесь так после 40: макияж, придающий возраст

С возрастом кожа постепенно меняется: она становится более сухой, тонкой и подверженной появлению морщин и неровностей. Именно поэтому привычный макияж, который идеально смотрелся десять лет назад, может перестать давать желаемый результат.

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Многие женщины пытаются скрыть возрастные изменения с помощью большего количества косметики, но это часто только подчеркивает недостатки. Эксперты parade.com советуют не наносить больше средств, а пересмотреть саму технику макияжа.

Самая распространенная ошибка – слишком плотный тон

Специалисты единодушны: одним из главных факторов, добавляющих возраст, является использование плотной матовой тональной основы по всему лицу. Такие средства скапливаются в мелких морщинках, делают кожу тусклой и создают эффект маски.

Вместо этого стоит выбирать легкие увлажняющие формулы с естественным или сатиновым финишем. Если нужно скрыть отдельные несовершенства, лучше использовать консилер локально, а не перекрывать все лицо плотным слоем тонального крема. Так кожа будет выглядеть свежее и естественнее.

Макияж глаз

Не менее распространенной ошибкой является толстая черная подводка. Она делает глаза меньше, а взгляд – тяжелее. Эксперты рекомендуют заменить черный цвет темно-коричневым и прорисовывать линию максимально близко к ресницам.

Также стоит отказаться от темной подводки на нижнем веке, ведь она создаёт тени и усиливает эффект усталого лица.

Румяна

Важную роль играет и расположение румян. Если наносить их слишком низко или чрезмерно высоко у висков, можно подчеркнуть возрастные изменения. Лучше всего использовать кремовые или легкие пудровые румяна и растушевывать их так, чтобы они визуально освежали лицо без резких переходов.

Макияж бровей

Еще одна ошибка – слишком светлые или обесцвеченные брови, которые лишают лицо выразительности. Кроме того, нежелательно растушевывать тени круговыми движениями, ведь это создает грязный эффект и делает веки тяжелее. Специалисты советуют работать мягкими движениями от внешнего уголка глаза к внутреннему, используя боковую часть кисти.

Как сделать "омолаживающий" макияж

Эксперты рекомендуют регулярно обновлять косметичку и не бояться современных формул, которые лучше адаптированы к потребностям зрелой кожи. Стоит экспериментировать с оттенками румян и помад, ведь правильно подобранные яркие акценты могут сделать лицо более свежим.

Пудру следует наносить только на те участки, где это действительно необходимо, тонким слоем, а завершать макияж легким растушевыванием румян для естественного здорового вида. Именно такие небольшие изменения помогают создать современный макияж, который подчеркивает естественную красоту, а не добавляет возраста.

OBOZ.UA предлагает узнать правила контурирования зрелой кожи.

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