Ногти в горошек, яйца и кролики. 7 стильных идей маникюра на Пасху

В последнее время красавицы все чаще отходят от тематических маникюров, впрочем, иногда появляется желание покреативить с дизайном, например создать милый пасхальный образ. Весенний праздник является одним из лучших для веселых, ярких и милых деталей, которые ассоциируются с ним.

Как пишет Women, Пасха заставляет креативить, что дает шанс оказаться горошку, яйцам и кроликам на ваших ногтях. Тем более, интегрировать этот праздник в маникюр можно по-разному: ярко изобразить его или завуалированно намекнуть.

Вдохновение перепелиными яйцами

Этот дизайн можно воплощать в жизнь не только на Пасху, ведь он универсален. Мелкие черные пятнышки похожи на скорлупу перепелки, которая идеально впишется в весеннюю праздничную обстановку.

Пастельный горошек

Пастельные тона являются тенденцией 2024 года, поэтому их не только будет мило сочетать в праздничном маникюре, но и трендово.

Пасхальные кролики

Конечно, кролики – это одна из самых первых ассоциация, которая приходит в голову о Пасхе. Поэтому он имеет полное право быть атрибутом ваших праздничных ногтей.

Немного блеска

Пасхальный кролик можно сделать более ярким, нарисовав его глитерным лаком.

Тонкий намек на Пасху

Если же желания изображать тематику праздника на ногтях нет, можно немного скреативить с дизайном, вложив в него легкий намек в виде цветовой палитры или в весенней тематике.

Цыплятка

Цыплята являются таким же символом Пасхи, как и зайчики, но, в отличие от последних, позволит сделать яркий желтый маникюр.

Пасхальные яйца

Этот дизайн легок, но в то же время очень разноцветен. Он может превратить ногти в этакие маленькие пасхальные яйца.

Объемные заячьи ушки

Несколько объемных заячих ушек на нейтральном фоне привлекут внимание к интересному маникюру.

Ранее OBOZ.UA писал, что "фруктовый" маникюр возвращается в тренды и "разрывает" TikTok. Весной он отлично впишется в яркую солнечную погоду.

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