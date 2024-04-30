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Ногти в горошек, яйца и кролики. 7 стильных идей маникюра на Пасху

Катерина Галущенко
Lady Oboz
2 минуты
531
Ногти в горошек, яйца и кролики. 7 стильных идей маникюра на Пасху

В последнее время красавицы все чаще отходят от тематических маникюров, впрочем, иногда появляется желание покреативить с дизайном, например создать милый пасхальный образ. Весенний праздник является одним из лучших для веселых, ярких и милых деталей, которые ассоциируются с ним.

Как пишет Women, Пасха заставляет креативить, что дает шанс оказаться горошку, яйцам и кроликам на ваших ногтях. Тем более, интегрировать этот праздник в маникюр можно по-разному: ярко изобразить его или завуалированно намекнуть.

Вдохновение перепелиными яйцами

Этот дизайн можно воплощать в жизнь не только на Пасху, ведь он универсален. Мелкие черные пятнышки похожи на скорлупу перепелки, которая идеально впишется в весеннюю праздничную обстановку.

Ногти в горошек, яйца и кролики. 7 стильных идей маникюра на Пасху

Пастельный горошек

Пастельные тона являются тенденцией 2024 года, поэтому их не только будет мило сочетать в праздничном маникюре, но и трендово.

Ногти в горошек, яйца и кролики. 7 стильных идей маникюра на Пасху

Пасхальные кролики

Конечно, кролики – это одна из самых первых ассоциация, которая приходит в голову о Пасхе. Поэтому он имеет полное право быть атрибутом ваших праздничных ногтей.

Ногти в горошек, яйца и кролики. 7 стильных идей маникюра на Пасху

Немного блеска

Пасхальный кролик можно сделать более ярким, нарисовав его глитерным лаком.

Ногти в горошек, яйца и кролики. 7 стильных идей маникюра на Пасху

Тонкий намек на Пасху

Если же желания изображать тематику праздника на ногтях нет, можно немного скреативить с дизайном, вложив в него легкий намек в виде цветовой палитры или в весенней тематике.

Ногти в горошек, яйца и кролики. 7 стильных идей маникюра на Пасху

Цыплятка

Цыплята являются таким же символом Пасхи, как и зайчики, но, в отличие от последних, позволит сделать яркий желтый маникюр.

Ногти в горошек, яйца и кролики. 7 стильных идей маникюра на Пасху

Пасхальные яйца

Этот дизайн легок, но в то же время очень разноцветен. Он может превратить ногти в этакие маленькие пасхальные яйца.

Ногти в горошек, яйца и кролики. 7 стильных идей маникюра на Пасху

Объемные заячьи ушки

Несколько объемных заячих ушек на нейтральном фоне привлекут внимание к интересному маникюру.

Ногти в горошек, яйца и кролики. 7 стильных идей маникюра на Пасху

Ранее OBOZ.UA писал, что "фруктовый" маникюр возвращается в тренды и "разрывает" TikTok. Весной он отлично впишется в яркую солнечную погоду.

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