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Фрукты в тренде. Семь идей маникюра на лето 2024, которые поднимут вам настроение

Катерина Малай
Lady Oboz
2 минуты
297
Фрукты в тренде. Семь идей маникюра на лето 2024, которые поднимут вам настроение

С наступлением самого теплого времени года минималистические и "зимние" маникюрные тренды отступят, а на их место придут яркие цвета и тематические рисунки. Одной из таких тенденций станут дизайны с фруктами, ягодами и другие смелые варианты.

Пространство для фантазии необъятно, поэтому наклейку или рисунок можно подобрать из сотен вариантов. Редакторы Bustle рассказали о некоторых стильных идеях.

Лимонный дизайн

Сочные лимоны, изображенные на пластине, обычно выбирают неординарные и яркие личности. Такой маникюр поднимет настроение, сделает акцент в образе и продемонстрирует жизнерадостность.

Черешни

Крошечные черешни в дизайне – это хит почти года. Ненавязчивые цвета и минималистическое оформление поможет сделать маникюр непестрым, но в то же время интересным.

Фрукты в тренде. Семь идей маникюра на лето 2024, которые поднимут вам настроение

Бабочки

Весна – пора пробуждения бабочек, являющихся символом романтичности и женственности. Особенно стильно в 2024 году будут смотреться 3D-бабочки.

Стразы

Разноцветные камни и стразы разных форм придадут приятное сияние любому дизайну. Их не обязательно должно быть много, однако лаконичная россыпь блесток будет выглядеть актуально.

Фрукты в тренде. Семь идей маникюра на лето 2024, которые поднимут вам настроение

Наклейки

Для артценителей предложили обратить внимание на лаконичные наклейки, которые выглядят четко и добавляют изюминку дизайну.

Хромированный синий

Цвет спелой черники сам по себе будет выглядеть дорого и стильно, однако в сочетании с хромированной втиркой можно создать действительно трендовый дизайн.

Фрукты в тренде. Семь идей маникюра на лето 2024, которые поднимут вам настроение

Животный принт

В заключение поклонникам неординарных идей посоветовали выбрать один из животных принтов, которые уже несколько сезонов остаются актуальными.

Фрукты в тренде. Семь идей маникюра на лето 2024, которые поднимут вам настроение

Ранее OBOZ.UA писал, что в 2024 году маникюрная мода будет смелая, акцентная и неординарная. Одним из таких трендов стали хромированные ногти, бросившие вызов простому покрытию.

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