Фрукты в тренде. Семь идей маникюра на лето 2024, которые поднимут вам настроение

С наступлением самого теплого времени года минималистические и "зимние" маникюрные тренды отступят, а на их место придут яркие цвета и тематические рисунки. Одной из таких тенденций станут дизайны с фруктами, ягодами и другие смелые варианты.

Пространство для фантазии необъятно, поэтому наклейку или рисунок можно подобрать из сотен вариантов. Редакторы Bustle рассказали о некоторых стильных идеях.

Лимонный дизайн

Сочные лимоны, изображенные на пластине, обычно выбирают неординарные и яркие личности. Такой маникюр поднимет настроение, сделает акцент в образе и продемонстрирует жизнерадостность.

Черешни

Крошечные черешни в дизайне – это хит почти года. Ненавязчивые цвета и минималистическое оформление поможет сделать маникюр непестрым, но в то же время интересным.

Бабочки

Весна – пора пробуждения бабочек, являющихся символом романтичности и женственности. Особенно стильно в 2024 году будут смотреться 3D-бабочки.

Стразы

Разноцветные камни и стразы разных форм придадут приятное сияние любому дизайну. Их не обязательно должно быть много, однако лаконичная россыпь блесток будет выглядеть актуально.

Наклейки

Для артценителей предложили обратить внимание на лаконичные наклейки, которые выглядят четко и добавляют изюминку дизайну.

Хромированный синий

Цвет спелой черники сам по себе будет выглядеть дорого и стильно, однако в сочетании с хромированной втиркой можно создать действительно трендовый дизайн.

Животный принт

В заключение поклонникам неординарных идей посоветовали выбрать один из животных принтов, которые уже несколько сезонов остаются актуальными.

Ранее OBOZ.UA писал, что в 2024 году маникюрная мода будет смелая, акцентная и неординарная. Одним из таких трендов стали хромированные ногти, бросившие вызов простому покрытию.

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