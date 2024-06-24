УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Ногти "Мороженое": как сделать супертрендовый маникюр лета 2024 года.

Инна Василюк
Lady Oboz
2 минуты
1,3 т.
Ногти 'Мороженое': как сделать супертрендовый маникюр лета 2024 года.

Этим летом в маникюрной моде все, что мы любим из детства: мультяшные герои, желейки и главное – мороженое. Эксперты дают советы, как нарисовать главную вкусняшку жарких дней на ваши ногти.

Видео дня

Однако в тренде не простые узоры мороженого. "Сладкий" маникюр должен быть с 3D-декором, пишет Glamour.

Ногти "Мороженое": как сделать супертрендовый маникюр лета 2024 года.

Эксперт по ногтям Sally Beauty DIY Джули Рассел рассказывает, что ногти "Мороженое" в топах из-за своей яркости и соблазнительности. "Роскошный, великолепный маникюр „Мечта о мороженом" имеет массивный трехмерный блеск, который выглядит таким приятным, чтобы его хочется съесть", – говорит Джули.

Ногти "Мороженое": как сделать супертрендовый маникюр лета 2024 года.

Мастер по маникюру также рассказывает, что "морозивные ногти" пользуются такой безумной популярностью среди модниц не только потому, что они так милы. Причиной их топовости является также и то, что их действительно легко воспроизвести дома. 

Одним из самых популярных видов ногтей-мороженого являются сладкие стекающие кончики. Джули Рассел советует нарисовать танцующее мороженое "на кончиках ногтей вместо классического французского кончика". А также эксперт просит применить воображение и использовать помадку, пончики, брызги и т.д. Все зависит от эстетики, которую вы предпочитаете.

Джули отмечает, что для красивого изображения мороженого на ногтях нужно подобрать лак гармонических цветов.

Хитрость для идеальных "капель" состоит в том, чтобы начать их наносить с вертикальных линий и округлить нижнюю часть, чтобы создать форму "капли-слезы".

Ногти "Мороженое": как сделать супертрендовый маникюр лета 2024 года.

Однако если вам нарисовать ногти с капельным мороженым слишком сложно, есть другие простые способы создать красивый летний образ. "Рассмотрите простую пастельную основу, например бирюзу, украшенную вкраплениями нейл-арта", – советует Рассел.

Ведь мороженое бывает разным. Так и для создания "морозивных" ногтей можно использовать любые цвета, формы и нейл-арт. Главное – фантазия.

Ногти "Мороженое": как сделать супертрендовый маникюр лета 2024 года.

Ранее OBOZ.UA писал о 8 цветах, которые стоит попробовать этим летом.

А также OBOZ.UA описывал 5 дизайнов французского маникюра, имеющих дорогой и роскошный вид.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!