Ногти 'Мороженое': как сделать супертрендовый маникюр лета 2024 года.

Этим летом в маникюрной моде все, что мы любим из детства: мультяшные герои, желейки и главное – мороженое. Эксперты дают советы, как нарисовать главную вкусняшку жарких дней на ваши ногти.

Видео дня

Однако в тренде не простые узоры мороженого. "Сладкий" маникюр должен быть с 3D-декором, пишет Glamour.

Эксперт по ногтям Sally Beauty DIY Джули Рассел рассказывает, что ногти "Мороженое" в топах из-за своей яркости и соблазнительности. "Роскошный, великолепный маникюр „Мечта о мороженом" имеет массивный трехмерный блеск, который выглядит таким приятным, чтобы его хочется съесть", – говорит Джули.

Мастер по маникюру также рассказывает, что "морозивные ногти" пользуются такой безумной популярностью среди модниц не только потому, что они так милы. Причиной их топовости является также и то, что их действительно легко воспроизвести дома.

Одним из самых популярных видов ногтей-мороженого являются сладкие стекающие кончики. Джули Рассел советует нарисовать танцующее мороженое "на кончиках ногтей вместо классического французского кончика". А также эксперт просит применить воображение и использовать помадку, пончики, брызги и т.д. Все зависит от эстетики, которую вы предпочитаете.

Джули отмечает, что для красивого изображения мороженого на ногтях нужно подобрать лак гармонических цветов.

Хитрость для идеальных "капель" состоит в том, чтобы начать их наносить с вертикальных линий и округлить нижнюю часть, чтобы создать форму "капли-слезы".

Однако если вам нарисовать ногти с капельным мороженым слишком сложно, есть другие простые способы создать красивый летний образ. "Рассмотрите простую пастельную основу, например бирюзу, украшенную вкраплениями нейл-арта", – советует Рассел.

Ведь мороженое бывает разным. Так и для создания "морозивных" ногтей можно использовать любые цвета, формы и нейл-арт. Главное – фантазия.

Ранее OBOZ.UA писал о 8 цветах, которые стоит попробовать этим летом.

А также OBOZ.UA описывал 5 дизайнов французского маникюра, имеющих дорогой и роскошный вид.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!