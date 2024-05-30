Будь в тренде! 8 цветов для летнего маникюра, которые стоит попробовать сейчас

Независимо от того, предпочитаете ли вы уход за ногтями профессионалам, или красите их дома, секрет создания идеального веселого летнего маникюра заключается в правильном оттенке. В этом сезоне будут в тренде как разнообразие цветов, так и более спокойные оттенки.

Масляно-желтый цвет украсит ногти на пляже и у бассейна, тогда как популярные акватические оттенки синего и зеленого, а также новый оттенок желеобразных ногтей подойдут для отдыха на природе. Сегодня OBOZ.UA подготовил для вас подборку из восьми лучших цветов лака для ногтей, которые будут точно в тренде летнего сезона 2024 года.

Желейные ногти

Желе-ногти снова возвращаются в моду. По словам экспертов, этим летом этот веселый образ ногтей появится повсюду. Основное отличие состоит в том, что в этом сезоне желеобразные ногти будут с мерцанием, а не просто сплошным цветом. Цвет можно выбрать любой, но лидерами станут ярко-голубые и розовые. Также, для того чтобы вывести желеобразные ногти на новый уровень, эксперты предлагают добавить мелкие фруктовые детали или слой блестящего лака кошачий глаз для текстуры.

Прозрачный розовый

Розовый является основным элементом лета, и в этом сезоне это все о более светлых оттенках цвета. Летние розовые лаки – это универсальные прозрачные оттенки, одновременно подходящие для любого оттенка кожи.

Зеленая мята

Мятный цвет ногтей может выглядеть совершенно по-разному, в зависимости от оттенка кожи, если ваша кожа более бледна – отдайте предпочтение более ярким мятно-зеленым оттенкам. Для средних цветов кожи могут подойти традиционные мятно-зеленые ногти. А для смуглого оттенка кожи лучше подобрать мятно-зеленый цвет с синими оттенками. Если вам нравится этот цвет, но вы хотите полностью красить им ногти, чтобы не было слишком насыщенно – смело делайте французский маникюр, где вместо белого края ногтя выбирайте мятный.

Яркий маковый оранжевый

Ваше летнее маникюрное настроение будет завершено, если оно содержит ярко-оранжевые цвета с оттенками красного и кораллового. Это идеальный яркий оттенок для лета, точно привлекающий внимание к вашим ногтям. Особенно гармонично такой цвет будет смотреться в сочетании с загорелой кожей.

Цветной металлик

Если зимой более популярны глубокие металлические оттенки, как блестящий гранат, то в летний сезон лучше выбрать более светлые цветные металлики: холодный металлический лавандовый, пастельные металлические оттенки, такие как розовый, желтый и радужный серебристый металлик. В отличие от хромированных ногтей, имеющих гладкий блеск, металлические ногти больше воспроизводят перламутровый вид.

Оттенок океана

Наверное, наиболее подходящим цветом для лета будет оттенок океана на ваших ногтях. Прибрежный голубой, зеленый и бирюзовый оттенки, интенсивность которых может варьироваться в зависимости от образа или настроения, этим летом будут в тренде.

Если вы не слишком любите яркие оттенки синего на ногтях, всегда можно сделать омбре или френч с этими цветами.

Масляно-желтый

Еще одним идеальным летним цветом этого сезона эксперты называют масляно-желтый. Этот цвет подходит для всех оттенков кожи, и он будет подходить к любому летнему образу. Также его можно нанести только на кончики, залив основную пластину ногтя чудесного цвета.

Голые ногти

Ногти без цветового покрытия остаются в тренде и в этот сезон. Самой популярной формой ногтей на лето эксперты называют короткие миндалевидные ногти. Но цвет голых ногтей не означает, что их совсем не нужно покрывать лаком. Эксперты советуют использовать тонкий слой очень прозрачного розового, нейтрального или молочно-белого лака, чтобы ваши ногти выглядели ухоженными.

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