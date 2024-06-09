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Руки на миллион. 5 дизайнов французского маникюра, которые имеют дорогой и роскошный вид

OBOZ.UA
Lady Oboz
2 минуты
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Руки на миллион. 5 дизайнов французского маникюра, которые имеют дорогой и роскошный вид

Французский маникюр давно стал классикой nail индустрии. Каждый сезон любители этого простого, но изысканного дизайна пытаются усовершенствовать его, добавляя новые детали.

Хромированное покрытие – маленький акцент, который сделает ваш базовый френч "дорогим" на вид. Редакторы Who What Wear собрали самые лучшие идеи стильного и интересного маникюра.

Хромированные кончики

Сделать классический дизайн более интересным можно, заменив привычные белые линии на кончиках ногтей хромированными. Это сохранит сдержанность образа, однако придаст оригинальности.

Руки на миллион. 5 дизайнов французского маникюра, которые имеют дорогой и роскошный вид

Цветные кончики

Добавить яркости маникюру помогут разноцветные кончики с хромированным покрытием, что сделает его более сияющим.

Руки на миллион. 5 дизайнов французского маникюра, которые имеют дорогой и роскошный вид

Блестящий френч

Соединив два трендовых дизайна, вам удастся достичь наиболее изысканного эффекта. Добавьте в базовый французский мани немного хрома, и ваши ногти будут выглядеть еще лучше.

Руки на миллион. 5 дизайнов французского маникюра, которые имеют дорогой и роскошный вид

Зеленые кончики

Линии популярных оттенков матчи и зеленого чая будут хорошо смотреться в сочетании с сияющим покрытием.

Руки на миллион. 5 дизайнов французского маникюра, которые имеют дорогой и роскошный вид

Объемные детали

Улучшить свой переливчатый маникюр можно несколькими объемными акцентами, которые придадут оригинальности.

Руки на миллион. 5 дизайнов французского маникюра, которые имеют дорогой и роскошный вид

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых трендовых оттенках маникюра этого лета.

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