Руки на миллион. 5 дизайнов французского маникюра, которые имеют дорогой и роскошный вид

Французский маникюр давно стал классикой nail индустрии. Каждый сезон любители этого простого, но изысканного дизайна пытаются усовершенствовать его, добавляя новые детали.

Хромированное покрытие – маленький акцент, который сделает ваш базовый френч "дорогим" на вид. Редакторы Who What Wear собрали самые лучшие идеи стильного и интересного маникюра.

Хромированные кончики

Сделать классический дизайн более интересным можно, заменив привычные белые линии на кончиках ногтей хромированными. Это сохранит сдержанность образа, однако придаст оригинальности.

Цветные кончики

Добавить яркости маникюру помогут разноцветные кончики с хромированным покрытием, что сделает его более сияющим.

Блестящий френч

Соединив два трендовых дизайна, вам удастся достичь наиболее изысканного эффекта. Добавьте в базовый французский мани немного хрома, и ваши ногти будут выглядеть еще лучше.

Зеленые кончики

Линии популярных оттенков матчи и зеленого чая будут хорошо смотреться в сочетании с сияющим покрытием.

Объемные детали

Улучшить свой переливчатый маникюр можно несколькими объемными акцентами, которые придадут оригинальности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых трендовых оттенках маникюра этого лета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!