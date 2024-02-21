Ноги будут казаться длиннее: названа идеальная одежда для невысоких женщин

В современном мире одежда играет гораздо большую роль, чем просто защита от холода или жары. Он используется как способ самовыражения, подчеркивания индивидуальности и для того, чтобы визуально скорректировать фигуру.

Сейчас стандартом красоты считаются высокие и стройные женщины, так что у тех, кто отличается, может возникнуть желание соответствовать модельным характеристикам. Поэтому 26-летняя инфлюэнсерша из Калифорнии Анастасия Дупе поделились в Тik Тok советами по поводу того, какая одежда поможет маленьким женщинам выглядеть выше.

Анастасия Дупе имеет рост около 160 сантимертов, поэтому она стала профессионалкой в том, чтобы на своих фото и видео в социальных сетях выглядеть выше.

Платье

Первый совет от инфлюэнсерки – это носить приталенное платье. "Любые обжатые платья – твой лучший друг", - говорит она.

Обувь

Если вы хотите казаться выше, стоит отказаться от обуви, которая заканчивается на щиколотке. Анастасия Дупе советует выбирать открытые каблуки без закрепляющегося вокруг ноги ремешка, потому что он визуально сделает вас ниже.

Если на улице недостаточно тепло для босоножек, лучше выбрать сапоги до колен вместо коротких ботильонов.

Джинсы и кроп-топ

Если надеть кроп-топ и джинсы с завышенной талией, то также можно визуально вытянуть ноги.

Однако важно помнить, что красота не измеряется сантиметрами, поэтому вам не обязательно пытаться соответствовать вымышленным обществом стандартам, ведь они все равно рано или поздно изменятся. Вместо этого одевайтесь так, как вам комфортно и ищите индивидуальный стиль.

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