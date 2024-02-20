Какую одежду нельзя одевать на собеседование и каких цветов лучше избегать

Правильно подобранный образ на собеседование иногда может быть не менее важным, чем профессиональные достижения. Работодатели формируют первое впечатление и оценивают серьезность намерений по одежде, поэтому обувь, аксессуары и костюм очень важны.

Одна ошибка в выборе цвета или неопрятном виде может стоить слишком дорого, чтобы ее допускать. Редакторы Dressarte Paris рассказали, как правильно сделать выбор одежды и аксессуаров.

Какой наряд не стоит надевать

Одежда должна соответствовать должности и дресс-коду компании. Предпочтение в большинстве своем следует отдать классическим и сдержанным цветам, ведь кричащие оттенки могут отвлекать внимание. Лучше всего подойдут черный, бежевый, синий, серый и коричневый.

Одежда должна быть элегантной и подчеркивать профессионализм. Не очень удачным выбором будут ультрамодные тренды или слишком простые вещи, которые выдавали бы несерьезность.

Майки, шорты, вьетнамки, топы с глубоким вырезом, одежда с оскорбительными слоганами, грязные и мятые вещи могут сильно испортить впечатление интервьюеров от кандидатов на должность.

Следует также учесть специфику работы компании. Если собеседование проходит в креативном агентстве, классическая одежда может выдать плохую фантазию, поэтому следует обратить внимание на акцентные детали.

Какие аксессуары целесообразно оставить дома

Предпочтение следует простым и элегантным аксессуарам. Большие и пестрые украшения, шляпы, солнцезащитные очки, чрезмерный макияж и сильные духи могут отвлекать внимание.

Мужчинам следует выбирать классические однотонные галстуки, дополняющие их костюм. Женщинам рекомендуется выбирать непринужденные и элегантные украшения. Это могут быть простые серьги, бусы или браслет.

Одежда и аксессуары должны гармонировать друг с другом.

Какую обувь не нужно обувать на собеседование

Открытой обуви, шлепанцев, кроссовок, высоких каблуков и платформ потенциальным работникам советуют избегать, ведь они слишком просты или неудобны для собеседования. Классические туфли или лоферы подойдут на такое событие гораздо лучше.

Следует убедиться, что обувь чистая, отполированная и в хорошем состоянии. Удобство тоже имеет значение, ведь вам придется уверенно ходить в течение определенного времени.

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