Николь Кидман в откровенном платье показала подтянутую и сияющую кожу: в чем секреты красоты 56-летней актрисы

Всемирно известная голливудская актриса Николь Кидман посетила премьеру фильма "Эмигранты" в Нью-Йорке, а платье, в котором она пришла, вызвало наибольшее количество обсуждений в сети и прессе. 56-летняя звезда предстала перед публикой на красной дорожке в роскошном черном наряде с обнаженной спиной.

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Кидман всегда была обладательницей стройной подтянутой фигуры и шелковистой, блестящей, упругой кожи. Однако фанам всегда хотелось узнать, как одной из главных красавиц Голливуда удается поддерживать свою форму. В разговоре с таблоидом HELLO! специалист по уходу за кожей, врач-эстетист Лубна Хан-Салим рассказала о лечении, процедурах и продуктах, которые, по ее мнению, помогают коже актрисы выглядеть безупречно и чувствовать себя лучше.

Солнцезащитный крем

В одном из интервью Николь Кидман рассказывала о важности защиты своей светлой кожи от воздействия солнца: "Я бы не сказала, что у меня есть типичная процедура ухода за кожей, поскольку она меняется в зависимости от того, где я нахожусь (Нэшвилл или Сидней), чем занимаюсь (на съемках или в отпуске) и от погоды. С годами я добавила больше масел и сывороток в свою рутину, но моим постоянным помощником остается простое очищающее средство. И я всегда наношу солнцезащитный крем".

Доктор Лубна Хан-Салим подтвердила эти слова, отметив: "Очевидно, что защита от солнца является важной частью режима ухода за кожей Николь Кидман. О том, что она пользуется солнцезащитным кремом широкого спектра действия с высоким фактором защиты, свидетельствует тот факт, что ее кожа здорова и не имеет гиперпигментации и солнечных пятен, как это обычно бывает у женщин такого возраста, которые долго находятся на солнце.

Здоровое сбалансированное питание

В уходе за своей внешностью важно не только то, что вы наносите на кожу, но и то, что попадает внутрь вас. Как объясняет врач, для достижения такого здорового вида упругой кожи, Кидман, очевидно, использует комплексный подход к своему здоровью, сочетая богатую питательными веществами диету с местными средствами по уходу за кожей, содержащими активные ингредиенты, а также добавки.

"Женщины этого возраста часто страдают сухостью кожи вследствие снижения выработки эстрогена во время менопаузы. Эстроген – это гормон, который помогает стимулировать выработку жиров и коллагена, жизненно важных для поддержания здоровья, эластичности и упругости кожи", – уточнила специалист.

Инъекционное лечение

По всей вероятности, звезда также прибегает к "уколам красоты", в частности инъекционному лечению Profhilo. Это некий "коктейль" на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты.

"Он содержит гиалуроновую кислоту, которая помогает восстановить эластичность и упругость кожи, стимулируя выработку коллагена и эластина, улучшая тонус кожи, увлажнение текстуры и сияние. Он также может помочь уменьшить дряблость кожи", – пояснила врач.

Как писал OBOZ.UA ранее, папарацци подловили в аэропорту очень повзрослевших дочерей Николь Кидман. Сфотографировать 14-летнюю Сандей и 12-летнюю Фейт – это большой успех, потому что мама сейчас нечасто появляется с ними на публике.

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