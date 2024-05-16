Невестам на заметку. Лучшие свадебные образы, которые носили знаменитости на красных дорожках в 2024 году

Этот год не перестает удивлять нас роскошными красными дорожками. В частности, образы звезд с каждым разом становятся более интересными и изысканными.

В 2024 году можно было увидеть немало знаменитостей в белых платьях, что служит вдохновением для свадебных образов, пишет Bussines Insider. От Тейлор Свифт в Schiaparelli до образа Кайли Дженнер в Oscar de la Renta на Met Gala, вот обзор некоторых из лучших свадебных нарядов, выбиравших знаменитости.

Эль Фаннинг оделась в одну из главных модных тенденций на "Золотой глобус"

По словам стилистки Саманты Макмиллен, Фаннинг вышла на красную дорожку "Золотого глобуса" в платье от Balmain, разработанном в 1960 году. Декольте без бретелей украшал бант, а юбка А-силуэта имела асимметричный крой. За последние несколько лет бантики стали популярны в свадебной моде, поэтому образ звезды идеально подойдет для особого события.

Грета Ли придала современный оттенок тренду на бантики

Ли выбрала кремовое платье Loewe для "Золотого глобуса". Впереди платье имело изящное декольте и юбку-русалку, что создало простой силуэт. Но задняя часть платья была более динамичной с завязывающимся посередине вертикальным бантом.

Элизабет Олсен в настоящих свадебных нарядах

Олсен выбрала платье Lyra от Вивьен Вествуд из свадебной коллекции 2023 года. Корсетный лиф белого платья был обрамлен хитроумной кружевной аппликацией. Еще один кусок прозрачного кружева покрывал нижнюю часть юбки, а нежный шлейф выплывал из-за спины платья, добавляя гламур ансамблю.

Комбинезон без бретелек Эллисон Хауэлл Уильямс может стать идеальной альтернативой свадебному платью.

Два лацкана комбинезона образовывали "галочку" в декольте без бретелей, а пояс сжимал талию Уильямс, перетекая в суженные штаны. Сверкающие элементы на лифе придали образу гламура, который звезда дополнила серебряными украшениями.

Белое платье Тейлор Свифт на церемонии "Грэмми" имело разрез до бедер и смелый шлейф

Свифт вышла на красную дорожку премии "Грэмми" в платье без бретелек от Schiaparelli. Рюши, собранные на одном из бедер певицы, дополнили разрез на ноге и эффектный шлейф. Звезда дополнила платье с черными перчатками и туфлями.

Винтажное платье Оливии Родриго имело едва заметные блестки

На премию "Грэмми" Родриго надела винтажное платье Versace 1995 года. Шелковисто-кремовое платье имело декольте в виде сердечка и тонкие лямки, а украшали его нежные розовые бусинки.

Платье Келли Кларксон с открытыми плечами подойдет современной невесте

Платье Кларксон спускалось с плеч, а ткань переплелась посреди лифа, создавая структуру. Если добавить фату, образ мог бы мгновенно стать свадебным.

Кирстен Данст в минималистическом белом платье

Платье Gucci имело тонкие лямки и квадратное декольте, что образовывало вырезы по бокам лифа. Платье затягивалось на талии Данст, а затем спадало в пол, создавая силуэт, который понравится современной невесте.

Глубокое декольте добавило драматизма шелковистому платью Фиби Дайневор

Звезда "Бриджертонов" выбрала платье Louis Vuitton для BAFTA 2024. Шелковистый материал и шлейф платья придали ему винтажный эффект, а глубокий вырез и открытая спина – современный оттенок.

Платье Кайли Дженнер придало красной дорожке Met Gala свадебной атмосфере

"Нарумяненое" платье без бретелей спускалось по лодыжке Дженнер. Ромбовидный вырез на лифе добавил ретро-энергии образу, а шлейф, прикрепленный к юбке – гламуру.

Ариана Гранде выбрала для Met Gala платье, инкрустированное жемчугом.

Loewe разработали платье Гранде с приталенным корсетным лифом и природной талией. Vogue сообщал, что корсет был изготовлен из перламутра и имел сложный бисерный узор. Полупрозрачная тюлевая юбка в оттенках белого и серого контрастировала с изысканной тканью, а бант падал по спине, подобно фате для невесты.

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