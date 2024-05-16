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Наоми Кэмпбелл вышла на красную дорожку в платье, которое носила 28 лет назад. Фото тогда и сейчас

Катерина Малай
Lady Oboz
1 минута
5,3 т.
Наоми Кэмпбелл вышла на красную дорожку в платье, которое носила 28 лет назад. Фото тогда и сейчас

53-летняя британская супермодель и актриса афроямайского и китайско-ямайского происхождения Наоми Кэмпбелл появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Звезда повторила образ, который демонстрировала в далеком 1996 году.

За эти годы фигура знаменитости совсем не изменилась, как и ее нестареющие черты лица. Единственное отличие, которое можно заметить – новая прическа модели. OBOZ.UA покажет, как выглядела Наоми Кэмпбелл 28 лет назад и на красной дорожке в Каннах.

9 июля 1996 года в Париже звезда позировала в изысканном, но сдержанном, платье Карла Лагерфельда на показе Chanel. Наряд, который имел прозрачные полосы на юбке, был частью осенне-зимней коллекции 1997 года.

Наоми Кэмпбелл вышла на красную дорожку в платье, которое носила 28 лет назад. Фото тогда и сейчас

Он имел красивые двойные бретели, подчеркивавшие хрупкие открытые плечи модели. Наоми Кэмпбелл в тот день собрала волосы, чтобы ничего не закрывало красоту платья.

Наоми Кэмпбелл вышла на красную дорожку в платье, которое носила 28 лет назад. Фото тогда и сейчас
Наоми Кэмпбелл вышла на красную дорожку в платье, которое носила 28 лет назад. Фото тогда и сейчас

В 2024 году она решила повторить образ, добавив новые детали. Доподлинно неизвестно, повторили дизайнеры культовое платье или нашли для модели то же, ведь их трудно отличить.

Наоми Кэмпбелл вышла на красную дорожку в платье, которое носила 28 лет назад. Фото тогда и сейчас

Звезда похвасталась стройной фигурой и густыми волосами, которые распустила спадать по спине. Ее лицо украшал яркий макияж с длинными стрелками и подведенными губами.

Ранее OBOZ.UA писал, что Мэрил Стрип, Ева Грин, Хайди Клум и Джейн Фонда также появились на красной дорожке.

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