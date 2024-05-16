Наоми Кэмпбелл вышла на красную дорожку в платье, которое носила 28 лет назад. Фото тогда и сейчас

53-летняя британская супермодель и актриса афроямайского и китайско-ямайского происхождения Наоми Кэмпбелл появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Звезда повторила образ, который демонстрировала в далеком 1996 году.

За эти годы фигура знаменитости совсем не изменилась, как и ее нестареющие черты лица. Единственное отличие, которое можно заметить – новая прическа модели. OBOZ.UA покажет, как выглядела Наоми Кэмпбелл 28 лет назад и на красной дорожке в Каннах.

9 июля 1996 года в Париже звезда позировала в изысканном, но сдержанном, платье Карла Лагерфельда на показе Chanel. Наряд, который имел прозрачные полосы на юбке, был частью осенне-зимней коллекции 1997 года.

Он имел красивые двойные бретели, подчеркивавшие хрупкие открытые плечи модели. Наоми Кэмпбелл в тот день собрала волосы, чтобы ничего не закрывало красоту платья.

В 2024 году она решила повторить образ, добавив новые детали. Доподлинно неизвестно, повторили дизайнеры культовое платье или нашли для модели то же, ведь их трудно отличить.

Звезда похвасталась стройной фигурой и густыми волосами, которые распустила спадать по спине. Ее лицо украшал яркий макияж с длинными стрелками и подведенными губами.

Ранее OBOZ.UA писал, что Мэрил Стрип, Ева Грин, Хайди Клум и Джейн Фонда также появились на красной дорожке.

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