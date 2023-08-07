Не только черный: 5 неочевидных цветов в одежде, которые визуально делают стройнее

Цвета в одежде могут имитировать оптические иллюзии. Темные (черный, темно-синий, темный хаки и т.д.) – поглощают свет, благодаря чему визуально делают стройнее. Светлые (белые, пастельные тона и слишком яркие оттенки) – отражают свет, из-за чего "добавляют" объем.

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Этим можно воспользоваться, если хотите скорректировать параметры фигуры. Рассказываем в материале OBOZREVATEL о цветах нарядов, которые вытягивают силуэт и маскируют лишнее.

1. Изумрудно-зеленый

Яркий, но одновременно спокойный цвет. Он ассоциируется с роскошью, вносит в образ акцент, а также визуально делает более стройной. Особенно эффектно смотрятся силуэтные наряды, подчеркивающие изгибы тела. Лучше всего изумрудный сочетается с нейтральными серым, черным или белым цветом.

2. Настоящий красный (True Red от Pantone)

Это классический нейтральный цвет, который "убирает объем" не хуже черного. Ни холодный, ни теплый. Подходит женщинам с любым цветотипом и всех возрастов. Советуем носить в True Red платья или костюмы. Так вы создадите total look, который визуально сделает выше.

3. Темно-синий

Темно-синий можно смело назвать вторым цветом после черного, что убирает лишний объем. Глубокий оттенок подходит для всех тонов кожи и уместен как для образов на каждый день, так и для торжественных событий.

4. Шоколадный

Шоколадный – не такой "тяжелый" как черный. Он делает образ более нетривиальным. Это идеальный оттенок для костюмов, силуэтных платьев и футболок свободного кроя. Его можно использовать как основной или разбавлять контрастными тонами, сочетать с палитрой коричневых от мокко до карамели.

5. Фуксия

Уверены, что розовый вы не ожидали увидеть в таком списке. Фуксия не только делает образ интересным, но и слегка корректирует силуэт. Этот оттенок лучше совмещать с аксессуарами приглушенного цвета. Идеальная пара: зеленый, серый, черный, фиолетовый, белый.

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