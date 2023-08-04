Защита от прохлады: 5 стильных идей, что носить летом как верхнюю одежду

В прохладные летние дни вы можете посидеть вместе с друзьями на веранде кафе, завернувшись в пледик. А если запланировали полноценную прогулку – позаботьтесь о стильном утеплении. Забудьте об удлиненных кардиганах, одежде из тяжелых и грубых тканей или чрезмерном oversize.

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Есть чудесные альтернативы, которые удачно сочетаются с легкими летними вещами, дают телу дышать и не вызывают ощущения дискомфорта. Подробнее о них – в материале OBOZREVATEL.

1. Хлопковый жилет

Это – замечательное решение, если на улице слишком тепло для куртки, но прохладно для одежды из тонких тканей. Жилет защитит тело от ветра и при этом сделает образ эффектным. Его можно носить с блузами, рубашками, футболками и лонгсливами.

2. Пиджак

Выбирайте пиджаки в классической палитре и свободного кроя, так как они универсальны, визуально сбалансируют силуэт и замаскируют проблемные зоны. Их можно накинуть поверх платья-комбинации, фантазийной блузы, майки, топа в рубчик или корсета.

3. Бомбер

Хотите создать расслабленный аутфит? Наденьте поверх топа, майки или футболки бомбер. Желательно – без пестрых принтов и декора. После летнего сезона эта вещь пригодится в дуэте с гольфом, лонгсливом, свитшотом или поло.

4. Тренч

Здесь речь идет не о тех плотных тренчах с подкладкой, которые мы носим в середине весны сразу после пальто и пуховиков, а о более облегченной версии классического плаща. Они отлично дополнят образы с платьями, джинсами и топами или, например, с блузами и юбками.

5. Рубашка из плотной ткани

Это еще один must have для лета. Рубашка свободного кроя защищает от солнца, а также может стать удобной верхней одеждой. Чтобы она вас грела, советуем отдавать предпочтение моделям из плотных тканей. Например, из ткани оксфорд, поплина, денима, хлопка или льна.

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